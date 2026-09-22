Į rinktinę po traumos grįžęs Kipras Kažukolovas: „Smagu vėl visus sutikti“

Primename, kad šiame lange Lietuvos rinktinė sužais net ketverias rungtynes. Tai bus trys mačai UEFA tautų lygoje bei vienas kontrolinis susitikimas Kaune prieš Andoros rinktinę.
Kipras Kažukolovas praėjusiais metais buvo patyręs skaudžią traumą ir dėl jos turėjo praleisti beveik metus be futbolo. Visgi, dabar jis negandas yra palikęs užnugaryje ir laukia galimybės vėl pasirodyti aikštėje su rinktinės marškinėliais.
„Iš tikro neskaičiavau, bet pertrauka buvo apie 14 mėnesių, o nuotaikos tikrai puikios, pasiilgau visų, smagu vėl susitikti su žaidėjais, treneriais, labai smagu vėl būti Lietuvoje.
Branduolys išlikęs, kažkiek naujų žaidėjų yra, bet vis tiek visus pažįstu, nėra didelių problemų. Šiame lange gal ir būsime favoritai, bet nereikia papildomos įtampos, turime išeiti, nusiteikti rimtai kovai ir laimėti.
Šiuo metu esu tikrai patenkintas savo laiku Kazachstane, sezono pradžia buvo kiek sunkesnė, dabar esame įsivažiavę ir finišuoti bandome kuo geriau“, – kalbėjo futbolininkas.
Rinktinėje yra ir Vilius Armalas. Gynėjas šiuo metu stabiliai rungtyniauja Vengrijos čempionate, kur atstovauja Budapešto MTK klubui.
„Smagu visus matyti ir vėl būti rinktinėje, ruošiamės visoms rungtynėms ir jose sieksimės pergalių. Turime žaidėjų, kurie žaidė ir europiniuose turnyruose, ta patirtis mums visiems yra labai svarbi, kiekvienas jos sukaupęs žaidėjas atsineš tai ir į rinktinę ir parodys geriausią savo versiją.
Labai džiugu, kad turime ir po traumų sugrįžusių žaidėjų, po ilgo nebuvimo. Turime labai pajėgią ir stiprią sudėtį ir privalome siekti tik pergalių“, – mintimis dalinosi žaidėjas.
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Lietuvos rinktinės rugsėjo-spalio mėnesių grafikas:
Rugsėjo 24 diena (ketvirtadienis)
21.45 val. Lichtenšteinas – Lietuva
Rugsėjo 27 diena (sekmadienis)
16.00 val. Lietuva – Azerbaidžanas
Rugsėjo 30 diena (trečiadienis)
19.00 val. Lietuva – Andora
Spalio 4 diena (sekmadienis)
16.00 val. Azerbaidžanas – Lietuva
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