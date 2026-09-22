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Dar viena netektis Lietuvos rinktinėje: komandai negalės padėti Vaidas Magdušauskas

2026-09-22 10:51 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-22 10:51
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Lietuvos nacionalinė vyrų futbolo rinktinė prieš startą UEFA Tautų lygoje sulaukė dar vienos nemalonios žinios. Pirmadienį prasidėjusioje treniruočių stovykloje paaiškėjo, kad komandai rugsėjo–spalio mėnesių lange negalės padėti Gargždų „Bangos“ saugas Vaidas Magdušauskas.

Vaidas Magdušauskas | Organizatorių nuotr.

Lietuvos nacionalinė vyrų futbolo rinktinė prieš startą UEFA Tautų lygoje sulaukė dar vienos nemalonios žinios. Pirmadienį prasidėjusioje treniruočių stovykloje paaiškėjo, kad komandai rugsėjo–spalio mėnesių lange negalės padėti Gargždų „Bangos“ saugas Vaidas Magdušauskas.

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Paskutinėse TOPLYGOS rungtynėse prieš rinktinių pertrauką susižeidęs futbolininkas pirmadienį dar atvyko į rinktinės stovyklą. Vis dėlto po gydytojų apžiūros paaiškėjo, kad traumos pobūdis neleidžia sportuoti pilnu krūviu, todėl saugas dar prieš pirmąją treniruotę turėjo atsisveikinti su komanda.

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Vyriausiojo trenerio Edgaro Jankausko sprendimu papildomas futbolininkas į V. Magdušausko vietą kviečiamas nebus. Trečiadienio skrydžiui į Lichtenšteiną toliau ruošiasi 25 žaidėjai.

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Tai jau antrasis priverstinis pasikeitimas nacionalinės komandos stovykloje per pastarąsias kelias dienas. Kiek anksčiau šeštadienio TOPLYGOS mače traumą patyrė Vilniaus rajono „TransINVEST“ gynėjas Dominykas Barauskas, kurį sudėtyje pakeitė debiutinio kvietimo į vyrų rinktinę sulaukęs kitas „Bangos“ atstovas Deividas Malžinskas.

Lietuvos rinktinės šiame lange laukia intensyvus ketverių rungtynių maratonas. Ciklą lietuviai pradės jau šį ketvirtadienį, rugsėjo 24 d., išvykos dvikova su Lichtenšteinu. Rugsėjo 27-ąją Kauno Dariaus ir Girėno stadione lauks akistata su Azerbaidžanu, rugsėjo 30 d. – kontrolinis testas prieš Andorą, o langą spalio 4 d. užbaigs atsakomasis mačas Azerbaidžane.

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