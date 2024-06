Į pergalę portugalus atvedęs Cristiano Ronaldo toliau gerina rekordus

Portugalai pirmajame kėlinyje pirmavo po Joao Felixo įvarčio. Po pertraukos 39-erių C. Ronaldo pasižymėjo dukart, ypač gražus buvo pirmasis jo įvartis.

C. Ronaldo dabar yra pelnęs jau net 130 įvarčių atstovaujant Portugalijos rinktinei per savo karjerą. Pagal rinktinėje įmuštus įvarčius jis yra nepralenkiamas pasaulyje.

Kitose kontrolinėse rungtynėse Ukraina be vargo 4:0 įveikė Moldovą. Šiaurės Airija 2:0 pranoko Andorą, o grakai 2:0 nugalėjo Maltą.

