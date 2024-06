Baltijos taurės į Lietuvą nesugrąžinęs Edgaras Jankauskas: „Deja, nepavyko ištraukti laimingo bilieto“

Paskutinį kartą Baltijos taurę Lietuva laimėjo 2010 m.

Nors didžiąją rungtynių dalį komandoms nepavyko pelnyti įvarčių, tačiau laikui ritantis į pabaigą abi komandos spėjo pasižymėti.

Pirmąjį mačo įvartį 82-ąją minutę pelnė Markas Andersas Lepikas (1:0), o į tai lietuviai netruko sureaguoti. Jau 84-ąją minutę Giedrius Matulevičius atsakė tuo pačiu.

Visgi į baudinių seriją perėję lietuviai startavo tarsi ne ta koja. Pirmąjį 11 m smūgį nesėkmingai pasiuntė rinktinės kapitonas Justas Lasickas, o antrojo nepataikė ir Fiodoras Černychas. Nors estai ketvirtąjį baudinį atliko nesėkmingai, tačiau paskutiniuoju uždarė rungtynes.

Baltijos taurės finalas: Lietuva - Estija

(28 nuotr.) FOTOGALERIJA. Baltijos taurės finalas: Lietuva - Estija

Prieš rungtynes rinktinės treneris Edgaras Jankauskas sakė, kad finalus reikia ne žaisti, o laimėti. Visgi šįkart įvykiai susiklostė kitaip.

„Per rungtynių laiką ir nepralaimėjome to finalo, – po rungtynių šyptelėjo treneris. – Aišku, 11 m baudinių serija visuomet yra loterija. Mes kasdien treniravomės, mušėme baudinius po treniruočių, bet čia yra loterija. Deja, šiandien joje nepavyko ištraukti to laimingo bilieto.“

Šiandien pergalė buvo ganėtinai arti, kas nesusiklostė, kad finalas būtų laimėtas?

Pačios rungtynėse kamuolio laikymo turėjome mažiau, nors ir neleidome kažko ypatingo ir pavojingo sukurti iki to sėkmingo įvarčio. Puolėjas blogai pataikė į kamuolį ir tai, ko gero, labiausiai suklaidino mūsų vartininką.

Iki galo žaidėme, iškart sugrįžome į žaidimą, pasiekėme puikų įvartį. Turėjome dar iš karto progą, Fedia pataikė į virpstą.

Be galo apmaudu, nes tikrai verti buvome šitą taurę pakelti į viršų mes, bet taip neatsitiko. Tenka sveikinti mūsų priešininkus, kurie pasakysiu, kad mane nustebino. Jie darė mažiau tokių techninių klaidų, kas mums irgi neturėtų būti būdinga, laisvų pasų buvo šiek tiek per daug mūsų lygiui.

Taip ta kontrolė ir pereina į priešininkų rankas, kojas, kai mes nesugebame kamuolio išlaikyti. Per lengvai priešininkai neekvodami energijos pasiima tuos kamuolius.

Šiandien aš manau, kad kamuolio laikyme mes nebuvome savo lygmenyje. Aišku, ir priežastys – treniruotumas, čempionatai baigėsi ne per seniai. Šių priežasčių kombinacijos neleido mums sužaisti taip, kaip norėtumėte.

Kaip manote, kaip būtų susiklostę rungtynės, jei būtų reikėję žaisti pratęsimą, o ne eiti iškart prie baudinių?

Čia tik spėlioti galima. Kas mane džiugina, tai vyrai kovėsi ir žaidė iki galo. Praleidę įvartį po dviejų minučių sugrįžome į rungtynes, Giedrius Matulevičius įmušė nuostabų įvartį. Iš karto turėjome dar vieną realią progą ir padarėme didesnį spaudimą.

Koks tas būtų pratęsimas ar, pavyzdžiui, kita baudinių serija, jei eitume iš naujo mušti, mes nesužinosime. Baudinių serijos visada yra loterijos dalis.

Rinktinės vartininkas Edvinas Gertmonas jau antrą kartą iš eilės taurę pralaimi baudinių serijoje. Ar pasakėte jam paguodos žodį?

Prieš baudinių seriją, po baudinių serijos aš vyrams sakiau, kad čia yra loterija ir čia neprisitreniruosi. Kas yra stovėję prie to balto taško, žino, kaip ten viskas atrodo. Ta įtampa duoda savo, rungtynių reikšmė.

Mano noras buvo kuo labiau nuimti įtampą prieš tą baudinių seriją, o joje pralaimėjus reikia pasakyti vyrams paguodos žodį, nes visi norėjo mušti.

Iš rungtynių turime išsinešti tuos pozityvius dalykus, kad mes kovojome iki galo, nenuleidome rankų, nors ir ne viskas gavosi. Žinau ir žaidėjai žino, kad jie galėjo sužaisti geriau.

Antras kėlinys buvo sunkesnis, kodėl iki estų įvarčio nepavyko perlaužti rungtynių?

Mano manymu, estai šiandien buvo ramesni su kamuoliu. Ar tai jų nuopelnas, ar mūsų – tokias detales galima atsakyti tik peržiūrėjus vaizdo įrašą.

Mes tikrai nežaidėme rungtynėse, kad privestume viską iki baudinių serijos. Aš mažiausiai norėjau jos, bet tokį scenarijų diktavo rungtynių eiga.

Kamuolio kontrolėje estai buvo geresni, žaidžiant nuo savo vartų poziciniame laikyme. Be abejo, tai mus turėtų erzinti daugiau, nes mes irgi norėtume turėti kamuolį. Šiandien tas mums nelabai pavyko. Žaidėjams žaisti be kamuolio yra sunkiau negu su, o šiandien teko dirbti daugiau be kamuolio.

Reikia pasveikinti mūsų varžovus su tokiu progresu, o mums reikia pasidaryti išvadas, nes mes norime norėti daugiau kamuolio ir žinau, kad mes galime tai padaryti.

Kaip iš jūsų perspektyvos atrodė Giedriaus Matulevičiaus įvartis?

Nuostabus išpildymas. Prasimetė, užsikirto, paguldė priešininką… Giedrius šiemet yra pademonstravęs savo gebėjimus mušti įvarčius, tai čia nieko naujo nebuvo. Bet tokiu reikalingu momentu, prie tokios įtampos taip šaltakraujiškai išspręsti situaciją, tai vienas žodis – bravo.