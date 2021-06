Į pasaulio ledo ritulio čempionato pusfinalį žengė kanadiečiai ir suomiai

Rusus į priekį išvedė Jengenijus Timkinas (34:32), tačiau trečiojo kėlinio pradžioje Adamas Henrique (45:03) smūgiu iš vidutinio atstumo išlygino rezultatą 1:1.

Pratęsimo metu įspūdingai sužaidė Troy Stecheris, kuris „išmaudė“ du Rusijos žaidėjus ir atidavė idealų perdavimą šalia vartų buvusiam Andrew Mangiapane‘ui (62:12), kuris pasiuntė ritulį į vartus ir padovanojo kanadiečiams pergalę bei bilietą į pusfinalį.

Rusijos rinktinė per pastaruosius 7 čempionatus tris kartus džiaugėsi bronza (2016, 2017, 2019 m.), sykį – sidabru (2015 m.), o kartą – auksu (2014 m.).

Tik dabar ir 2018 m. rusai nepateko į pusfinalį. Oficialiai šį kartą ROC ekipa užėmė penktą vietą. Kanados ekipa nuo 2015 m. iškovojo du aukso (2015 ir 2016 m.) ir du sidabro (2017 ir 2019 m.) medalius, tuo tarpu 2018 m. liko ketvirta.

Kanadiečiams tai bus jau šeštas pasaulio čempionato pusfinalis iš eilės. Rusija į ketvirtfinalį pateko kaip A grupės nugalėtoja, kuri per 7 rungtynes surinko 17 taškų.

Tuo tarpu jų varžovė Kanada čempionatą pradėjo itin nesėkmingai ir tik po tinkamo Latvijos bei Vokietijos rungtynių rezultato į ketvirtfinalį prasibrovė B grupėje užimdama ketvirtą vietą.

THEY DID IT!!! 🇨🇦



Canada wins in overtime!!



Andrew Mangiapane is the hero in OT to defeat Russia! 🔥@HockeyCanada #IIHFWorlds #ROCCAN @NHLFlames pic.twitter.com/xeIcJBUTzV