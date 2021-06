Pasaulio ledo ritulio čempionato šeimininkai latviai kovas baigė grupių etape

B grupės išlikimo rungtynėse pirmą kartą šiame čempionate sirgalių gyvai palaikyti latviai po rungtynių pradžioje praleistų dviejų greitų įvarčių 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) turėjo pripažinti Vokietijos rinktinės pranašumą ir baigti čempionato kovas.

Šis latvių pralaimėjimas reiškė, kad į ketvirtfinalį iš B grupės trečios ir ketvirtos pozicijų prasibrovė Vokietijos ir Kanados rinktinės.

Jau per penkis tarpusavio susitikimus Latvijos rinktinė nei karto pasaulio čempionate nėra įveikusi Vokietijos ledo ritulininkų.

Vokiečiai fantastiškai pradėjo rungtynes, kai per septynias minutes pasižymėjo Johnas Peterka (3:16) ir Marcelis Noebels (6:40) bei išsiveržė į priekį 2:0. Vėliau vokiečiai du kartus, o latviai sykį prasižengė, tačiau nei viena komanda kiekybinės persvaros neišnaudojo.

Antrąjį kėlinį geriau pradėjo Latvijos ledo ritulininkai, kurie po Rodrigo Abols (25:55) įvarčio sušvelnino deficitą iki minimumo – 1:2.

