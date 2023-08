Į NBA Šlovėjus muziejų įtraukti trys Europos krepšininkai

Įdomu tai, kad strategas dar nėra baigęs karjeros, tačiau į šį muziejų jau buvo išrinktas dabar.

Įtraukimo į šį muziejų ir pagerbimo ceremonija vyko rugpjūčio 11-12 dienomis Springfilde.

Be minėtų asmenų į „Šlovės muziejų“ pateko treneris Gene'as Keady, treneris Gene'as Bessas, buvusi krepšininkė Juliene Brazinski, treneris Davidas Hixonas ir treneris Gary Blairas.

Pau Gasol, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade and Tony Parker show of their 2023 Hall of Fame class ring 💍🔥



