Tragedija JAV – treniruotės metu mirė talentingas 17-metis krepšininkas

Skelbiama, kad Pinsono vidurinėje mokykloje atstovavęs jaunuolis treniruotės metu susmuko ant žemės. Jam iškart buvo teikiama medicininė pagalbą, gaivinti bandė ir atvykę medikai.

Jis buvo skubiai nuvežtas ir į ligoninę netoliese, bet išgelbėti krepšininko gyvybės nepavyko. Tiksli mirties priežastis dar yra nustatinėjama.

17-metis C. White`as buvo laikomas vienu talentingiausių jaunųjų krepšininkų Alabamos valstijoje ir įtraukiamas apskritai į 50-tuką visoje šalyje.

Jo statistika siekė 20,9 taško, 3,8 atkovoto kamuolio, 3,1 rezultatyvaus perdavimo ir 1,9 perimto kamuolio.

