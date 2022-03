Į namus Kyjive grįžti negalinti tenisininkė Lesia Curenka: „Aš neturiu kur dėtis“

Įprastomis aplinkybėmis L.Curenka jau būtų ten trumpam grįžusi namo, tačiau dabar to negali padaryti dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje. Tenisininkė pripažino, kad jaučiasi siaubingai ir nežino, kur dėtis.

„Išgyvenau siaubingiausią mėnesį gyvenime: man nuolat skaudėjo galvą, kenčiau panikos atakas ir jutau kaltę dėl karo Ukrainoje. Dabar susiduriu su kitu iššūkiu. Mano namai yra Kyjive, todėl aš neturiu kur dėtis. Dabar kiekvienas Ukrainos žmogus turi savo košmarišką istoriją. Kur aš turėčiau dėtis?“, – klausė L.Curenka.

After the worst month of my life with constant headache, panic attacks and guilt over the war in Ukraine, I face a new challenge... as a player based in Kyiv, I have nowhere to go.



Now every Ukrainian has his own nightmare story...Where should I go? @wta #wta #tennis #ukraine pic.twitter.com/T5Wep4QpLY