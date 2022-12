Į „Liverpool“ keliasi Pasaulio taurėje puikiai pasirodęs olandas

Sutartas mokestis už puolėją yra nuo 40 iki 50 milijonų eurų, o 23 metų žaidėjui klubas jau davė leidimą vykti į Angliją medicininei apžiūrai prieš baigiant keitimą.

PSV „Twitter“ paskyroje paskelbta, kad „PSV ir „Liverpool FC“ pasiekė susitarimą dėl siūlomo Cody Gakpo perdavimo.

23 metų puolėjas tuoj pat išvyks į Angliją ir jam bus atlikti būtini formalumai prieš užbaigiant perdavimą.“

The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.