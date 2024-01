Į baltarusio kalbas nereagavęs Dakaro čempionas parvežė Čekijai ilgai lauktą pergalę

Čekų ekipažas dominavo didžiąją ralio dalį ir beveik 2 val. aplenkė tautietį Alešą Lopraisą („Praga“). Trečią vietą užėmė beviek puspenktos valandos atsilikęs olandas Mitchelas van den Brinkas („Iveco“).

„Ilgai svajojau apie šitą momentą. Mes tai padarėme visi kartu – visa komanda nusipelnė šios pergalės, nes dirbo nuostabiai. Sunkvežimis buvo fantastiškas. Tai tikrai buvo sunkiausias ralis iš tų, kurie vyko Saudo Arabijoje, bet mūsų sunkvežimis viską atlaikė.

Sakyčiau, kad apie pergalę pradėjau galvoti „48 valandų iššūkio“ metu. Tada atitrūkau nuo persekiotojų ir susikroviau valandos pranašumą. Vėliau galėjau važiuoti 90 proc. savo galimybių, nes žinojau, kad ir to užteks pergalei“, - sakė M.Macikas.

M.Macikas nekomentavo baltarusio Siarhejaus Vazovičiaus, anksčiau važiuodavusio su MAZ, pareiškimų apie tai, kad Dakaro sunkvežimių klasės lygis drastiškai krito po to, kai joje nebestartuoja MAZ su KAMAZ. Pastarieji atsisakė pasmerkti karą Ukrainoje, be to, susidūrė su rimtomis finansinėmis problemomis.