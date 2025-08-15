Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

„Hungarian Baja 2025“: Benedikto Vanago ekipažui – daug žadanti pirmoji diena

2025-08-15 21:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 21:15

„Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ komanda startavo Europos bajų taurės etape „Hungarian Baja“. Tiek prologo, tiek pirmojo greičio ruožo įskaitoje Benedikto Vanago ir Aisvydo Paliukėno ekipažas užėmė 1-ąją vietą.

Peter Pataky nuotr. | Organizatorių nuotr.

„Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics" komanda startavo Europos bajų taurės etape „Hungarian Baja". Tiek prologo, tiek pirmojo greičio ruožo įskaitoje Benedikto Vanago ir Aisvydo Paliukėno ekipažas užėmė 1-ąją vietą.

0

„Geras penktadienis Vengrijoje, susirinkome visiškai visus reikalingus taškus. Tiek už greičio ruožo laimėjimą, tiek už prologo laimėjimą – tai labai svarbu bendroje įskaitoje kovojant dėl Europos taurės. Greičio ruožas buvo įvairus: greitas, techniškas, vietomis išdaužytas, vietomis itin siauras, dar ir poligonas, žodžiu visa kombinacija skirtingų turbulencijų. Artimiausias varžovas finišavo už 10 sekundžių, iš to matome tempą, kurį turėsime laikyti rytoj. Turėsime būti greitesni“, – komentuoja pilotas Benediktas Vanagas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įdomus faktas, kad Aisvydas Paliukėnas „Hungarian Baja“ dalyvauja pirmą kartą, bet pernai metais dalyvavo Europos Ralio Čempionate Vengrijos etape. Kai kurie greičio ruožai ir šiemet vyksta tame pačiame poligone.

„Važiuojant prologe buvo vietų, kur „paskraidėme“, neslėpsiu – ne itin malonus jausmas. Bet pirmajame greičio ruože jau buvo geriau, man patiko. Vietomis gan kebli navigacija, nesimato kelio, ypač mums, kai atidarinėjame trasą, tačiau susitvarkėme. Startuoti pirmiems yra ir pliusų, ir minusų, bet visgi rytoj vėl startuosime pirmi“, – dalinasi navigatorius Aisvydas Paliukėnas.

„Hungarian Baja“ vyksta didžiausiame Centrinėje ir Rytų Europoje aktyviai veikiančiame kariniame poligone. Varpalota miestelis pasižymi ypatingu landšaftu: kalvos, siauri keliukai, specifiniai vingiai. Lenktynių kelias labai kietas, vietomis pasitaiko žvyrkelio, kur padangos net cypia, lieka dryžiai. Gruntas toks kietas, kad jeigu palyja tampa slidu kaip ant cemento.

Rytoj ekipažo laukia dar 3 greičio ruožai. Per dvi dienas FIA čempionato dalyviams teks įveikti 457 kilometrus. Bekelės ralis „HunGarian Baja“ Varpalotoje startuoja jau 22-ąjį kartą. Renginys, įtrauktas į FIA Europos taurės ir „M1 Flotta“ Nacionalinio bekelės ralio čempionato etapus.

FIA Europos Baja taurę sudaro 9 etapai, 6 iš jų yra įskaitiniai. „Ultimate“ kategorijoje „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ yra trečioje vietoje.

