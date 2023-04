„Hoptrans“ krepšininkai paskutinę sekundę pralaimėjo prieš „Partizan“, bet pateko į pasaulio 3x3 turo ketvirtfinalį

B grupės starte „Hoptrans“ po dramatiškos kovos 15:16 nusileido „Partizan“ (Serbija).

„Hoptrans“ panaikino didžiulį deficitą ir likus žaisti minutę išlygino rezultatą (2:9, 13:13). Tada Marko Stefanovičius pataikė iš toli (13:15), bet „Hoptrans“ nenuleido rankų – A.Pukelio du metimai atstatė pusiausvyrą (15:15). Paskutinės atakos metu iniciatyvos ėmėsi Ivanas Popovičius. P.Beliavičiaus dengiamas serbas atšoko atgal ir metimu aidint sirenai išplėšė pergalę.

