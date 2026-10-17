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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

„Hockey Punks - Mototoja“ patyrė triuškinančią nesėkmę prieš Kijevo „Capitals“

2026-10-17 20:44 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-17 20:44
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Šeštadienį Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose OHL | Baltijos čempionato rungtynėse Vilniaus „Hockey Punks - Mototoja“ 0:11 (0:3, 0:6, 0:2) turėjo pripažinti vienų čempionato favoritų – Kijevo HC „Capitals“ (Ukraina) – triuškinamą pranašumą.

Vilniaus „Hockey Punks - Mototoja“ | hockey.lt nuotr.

Šeštadienį Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose OHL | Baltijos čempionato rungtynėse Vilniaus „Hockey Punks - Mototoja“ 0:11 (0:3, 0:6, 0:2) turėjo pripažinti vienų čempionato favoritų – Kijevo HC „Capitals“ (Ukraina) – triuškinamą pranašumą.

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Svečiai iš Ukrainos nuo pat pirmųjų minučių pademonstravo kito lygio ledo ritulį bei 11-ąją minutę realizavo kiekybinę persvarą. Pirmajame kėlinyje pelnę tris įvarčius be atsako, antrajame kėlinuke Kijevo ledo ritulininkai varžovų gynybą pralaužė dar šešis kartus ir tvirtai kontroliavo žaidimo eigą, šeimininkams leidę smūgiuoti į vartų plotą tik 8 kartus.

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Milžiniškas krūvis visas 60 minučių teko Vilniaus komandos vartininkui Simui Baltrūnui, kuris atrėmė net 52 varžovų metimus iš 63 (82.5 proc.).

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„Capitals“ lietuvis Lukas Žukauskas atliko rezultatyvų perdavimą, kartą atakavo vartus, atliko jėgos veiksmą ir laimėjo 5 iš 13 ritulio išmetimų.

Vilniečiai artimiausias rungtynes žais spalio 24 d. (šeštadienį), 16:30 val. – namuose prieš Rygos HK „Prizma/RTU“ (Latvija).

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