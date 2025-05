Harry Kane iškovojo pirmąjį trofėjų, „Bayern“ triumfavo „Bundesliga“ čempionate

„Bayern“ šeštadienį nepasinaudojo proga užsitikrinti nugalėtojų vardo po to, kai dramatiškai rungtynių pabaigoje išleido pergalę iš rankų prieš „RB Leipzig“. Visgi klubas oficialiai tapo šio sezono nugalėtojais po to, kai tiesioginis konkurentas dėl titulo Lėverkuzeno „Bayer“ sekmadienį nesugebėjo įveikti „Freiburg“.

Priminsime, jog Anglijos rinktinės kapitonas persikėlė rungtyniauti iš „Tottenham“ į „Bayern“ 2023 metais. H. Kane‘as debiutinio sezono metu pasižymėjo 36 kartus, tuo tarpu šį sezoną pelnė 24 įvarčius.

Champions of Germany for the 34th time! 🏆🇩🇪 pic.twitter.com/bG5JBP9j10