Hamiltonas po nesėkmingos kvalifikacijos Vengrijoje: „Ferrari“ reikėtų pakeisti pilotą“

Priešingomis nuotaikomis kvalifikaciją baigė Ch. Leclerco komandos draugas britas Lewisas Hamiltonas. Daugkartinis pasaulio čempionas užėmė vos 12-ą vietą (1:15.702).

„Viskas čia per mane. Aš niekam tikęs, visiškai niekam tikęs. Komanda problemų neturi. Pasižiūrėkite – „Ferrari“ bolidas šiandien laimėjo „pole“ poziciją. Jiems tikriausiai reikėtų pakeisti pilotą“, – teigė L. Hamiltonas.

“It’s me every time. I’m just useless. The team has no problem. The second car is on pole, so they probably just need to change driver.”



Distraught Lewis Hamilton after qualifying 💔



