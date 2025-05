Haliburtono vedama „Pacers“ nustebino Klivlandą NBA atkrintamosiose: Mitchellas pagerino Jordano rekordą

„Mes tikrai esame ryškūs autsaideriai, bet stengiamės kontroliuoti tai, ką galim, – sakė „The Athletic“ anoniminėje NBA žaidėjų apklausoje labiausiai pervertintu žaidėju T. Haliburtonas. – Tai mums tikrai suteikia daug impulso, bet ši komanda yra geriausia mūsų konferencijoje. Jie retai pralaimi.“

Vienintelis dalykas, kuris T. Haliburtonui šįvakar nesisekė – tritaškiai. Nors ketvirtoje vietoje esanti „Pacers“ pataikė net 19 iš 36 metimų iš toli, pats T. Haliburtonas realizavo tik 2 iš 6. Vis dėlto antrasis pataikytas metimas tapo lemiamu.

Po Maxo Struso baudos metimo „Cavaliers“ pirmavo 102:101, tačiau tada T. Haliburtonas pataikė tritaškį, kuris inicijavo „Pacers“ spurtą 15:4.

