Haalandą suglumino oponentų kapitono prašymas Čempionų lygos mačo metu

Pasibaigus pirmajam kėliniui ir „Man City“ pirmaujant 2:0 prie norvego priėjęs Mohamedas Ali Camara turėjo šiam prašymą. Nors įprastai žaidėjai marškinėliais keičiasi jau pasibaigus rungtynėms, „Young Boys“ kapitonas oponento marškinėlių paprašė jau pertraukos metu.

Toks varžovo prašymas išmušė E. Haalandą iš vėžių. Nors jis pateikė atsakymą, jog to daryti negalima, galiausiai nusileido ir atidavė oponentui savo marškinėlius.

3:0 rungtynes laimėjusi „Manchester City“ pateko į kitą Čempionų lygos etapą. Tuo tarpu „Young Boys“ atsisveikino su galimybėmis tęsti savo kovas šiame turnyre.

Young Boys' Mohamed Ali Camara really asked Erling Haaland for his shirt with his team down 2-0 at the half 😅 pic.twitter.com/NYYOHVxXEv