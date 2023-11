Londono derbyje Jacksono įvarčių lietus palaužė be dviejų žaidėjų likusį „Tottenham“ klubą

Nors pirmoje pusėje buvo daug neįskaitytų įvarčių po VAR peržiūros, raudona Cristiano Romero kortelė, tačiau kėlinio akcentais tapo Dejano Kulusevskio įvartis ir Cole'o Palmerio realizuotas baudinys, po kurių rezultatas buvo lygus (1:1)

Pirmoje rungtynių pusėje išvengęs panašaus likimo dėl dvikovos dviem kojomis, Destiny Udogie antroje rungtynių pusėje taip pat turėjo palikti aikštę, kai jam buvo parodyta antra geltona kortelė.

„Tottenham“ išliko ryžtingi, nepaisant dviejų žaidėjų deficito, bet galiausiai juos palaužė Nicolaso Jacksono 75-ąją minutę prasidėjęs įvarčių lietus.

