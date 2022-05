„Gulbelė“ Japonijoje neįveikė ketvirtfinalio barjero, Tarvydas snaiperių konkurse – antras

Grupės barjerą peržengusi Šakių „Gulbelės“ komanda ankstyvą sekmadienio rytą ketvirtfinalyje 17:21 neatsilaikė prieš „Princeton“ (JAV) krepšininkus. Lietuviams koją pakišo kur kas didesnis klaidų skaičius (8 prieš 2), mat kiti statistiniai rodikliai buvo apylygiai.

Aurelijus Pukelis pelnė 8 taškus ir atkovojo 7 kamuolius, Paulius Beliavičius pridėjo 7 tšk., Marijus Užupis – 2, o Šarūnas Vingelis prametė abu tolimus metimus. Amerikiečių gretose išsiskyrė buvęs NBA krepšininkas Robbie Hummelis su 8 tšk.

„Princeton“ komanda vėliau nukeliavo iki pat finalo, kuriame 16:22 nusileido 50 tūkst. JAV dolerių pelniusiai „Ub“ (Serbija) ekipai. „Gulbelė“ galutinėje įskaitoje užėmė 6-ą vietą ir už tai gavo 10 tūkst. JAV dolerių.

REKLAMA

Snaiperių konkurse M.Užupis per 27.92 sek. surinko 5 taškus ir į finalą nepateko. Geriau sekėsi Dariui Tarvydui, kuris šiame sezone persikėlė į „Jeddah“ (Saudo Arabija) klubą. Jis atrankoje per 27.17 sek. pelnė 6 tšk., o finale per 53.38 sek. sumetė 12 tšk. Lietuvis užėmė antrą vietą ir praleido į priekį latvį Arturą Strelnieką (12 tšk.) tik todėl, kad latvis tiek pat taškų surinko per trumpesnį laiką. Latvis gavo 500 JAV dolerių čekį.

Beje, jei kas nors būtų pasiekęs snaiperių konkurso rekordą (daugiau nei 17 tšk.), tuomet būtų gavęs 5000 JAV dolerių premiją.

Antrasis pasaulio turo etapas gegužės 28-29 d. vyks Maniloje (Filipinai).