Gražus NBA žvaigždės gestas – sumokės už ginkluoto išpuolio Serbijoje aukų laidotuves

NBA žvaigždė tai pat prisidės prie mokinių ir mokytojų psichologinio gydymo.

24-erių slovėnas skatina visus NBA žaidėjus turinčius Balkanų šaknų prisidėti prie jo iniciatyvos.

„Man plyšta širdis dėl tragiškų įvykių Serbijos mokykloje ir nekaltų mokinių mirčių. Užjaučiu šeimas ir visą bendruomenę, kurią paveikė ši tragedija“, – rašoma Dončičiaus pranešime.

Belgrade, I support and stand with you all during this difficult time. Through @LD77Foundation I am exploring both immediate and long-term ways to support the students, faculty, and families affected by the shooting at the Vladislav Ribnikar Elementary School.

REKLAMA