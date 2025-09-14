Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Graikija – Suomija tiesiogiai: stebėkite bronzinį Europos čempionato mūšį

2025-09-14 15:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-14 15:45

Sekmadienis – lemiama diena Europos krepšinio čempionate. Jos metu paaiškės visi medalininkai, o pirmieji į dvikovą stoja Graikijos ir Suomijos krepšininkai.

0

Rungtynes dėl trečiosios vietos nuo 16:50 val. stebėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Graikijos rinktinė pusfinalyje neturėjo jokių šansų – surakintas Giannis Antetokounmpo ir Turkijos dominavimas lėmė pralaimėjimą 68:94.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Suomija dėl bilieto į finalą susikovė su grupių etapo varžove Vokietija. Nors šįkart intrigos buvo daugiau nei pirmajame etape, vokiečiai įrodė pranašumą 98:86.

Graikiją į priekį turnyre veda G. Antetokounmpo, pelnantis po 26,8 taško, atkovojantis po 9,5 kamuolio ir renkantis 29,7 balo naudingumą.

Suomijos lyderis Lauri Markkanenas fiksuoja 23,6 taško, 7,9 atkovoto kamuolio ir 24,1 naudingumo balo rodiklius.

Finalas tarp Vokietijos ir Turkijos vyks 20:50 val., jį taip pat galėsite stebėti per TV3 ir portale tv3.lt.

 

Giannis Antetokounmpo (nuotr. FIBA)
Turkijos rinktinė sutriuškino graikus ir atsidūrė finale (34)
Vokietija – Europos čempionato finale: užtikrintai palaužė Suomiją (37)
Luka Dončičius (nuotr. FIBA)
Vokiečiai atlaikė rimtą slovėnų iššūkį: žengė į pusfinalį (58)
Sakartvelą ištirpdę suomiai keliauja į Europos čempionato pusfinalį (nuotr. FIBA Europe)
Sakartvelą ištirpdę suomiai keliauja į Europos čempionato pusfinalį (16)

