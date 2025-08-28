Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Graikija – Italija tiesiogiai: stebėkite intriguojantį Europos čempionato mūšį

2025-08-28 21:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-28 21:00

Antrąją Europos čempionato dieną – dar vienerios intriguojančios rungtynės, kuriose susitinka Graikija ir Italija.

Antrąją Europos čempionato dieną – dar vienerios intriguojančios rungtynės, kuriose susitinka Graikija ir Italija.

REKLAMA
1

Rungtynių pradžia – 21:25 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Visos akys šiose rungtynėse kryps į graikų superžvaigždę Giannį Antetokounmpo. 2021-ųjų NBA čempionas ir finalo serijos MVP Graikijos komandoje debiutavo dar 2014-siais, bet dar nėra iškovojęs nė vieno medalio rinktinių krepšinyje.

Šios rungtynės – Kipre vykstančios C grupės akistata. C grupėje taip pat rungtyniauja Sakartvelas, Ispanija, Bosnija ir Hercegovina bei šeimininkai Kipro krepšininkai.

Italijos rinktinė pastarąjį kartą Europos čempionate medalius iškovojo dar 2003-siais, kuomet pelnė bronzą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų