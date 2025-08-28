Graikija – Italija tiesiogiai: stebėkite intriguojantį Europos čempionato mūšį

Rungtynių pradžia – 21:25 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Visos akys šiose rungtynėse kryps į graikų superžvaigždę Giannį Antetokounmpo. 2021-ųjų NBA čempionas ir finalo serijos MVP Graikijos komandoje debiutavo dar 2014-siais, bet dar nėra iškovojęs nė vieno medalio rinktinių krepšinyje.
Šios rungtynės – Kipre vykstančios C grupės akistata. C grupėje taip pat rungtyniauja Sakartvelas, Ispanija, Bosnija ir Hercegovina bei šeimininkai Kipro krepšininkai.
Italijos rinktinė pastarąjį kartą Europos čempionate medalius iškovojo dar 2003-siais, kuomet pelnė bronzą.
