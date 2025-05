Gordonas tritaškiu paskutinę akimirką išplėšė „Nuggets“ pergalę

Denverio klubas rungtynes baigė spurtu 19:6, nors didžiąją laiko dalį atsiliko, bet Nikola Jokičius neleido „Nuggets“ sustoti. Jis pelnė 42 taškus (15/29 metimų), atkovojo 22 kamuolius ir atliko šešis rezultatyvius perdavimus. Būtent N. Jokičiaus dėka Denverio ekipa išsikapstė rungtynių pabaigoje.

„Thunder“ pirmavo 119:118 likus 11 sekundžių, kai A. Gordonas pataikė dvi baudas. Tuomet Chetas Holmgrenas stojo prie baudų metimų linijos, kad padidintų Oklahomos pranašumą, tačiau prametė abu metimus, o tai atvėrė Denveriui kelią pergalei.

„Nuggets“ gynėjas Christianas Braunas sugriebė kamuolį po antrojo metimo ir perdavė jį Russellui Westbrookui, kuris žaibiškai surado A. Gordoną kairiajame krašte, o šis šaltakraujiškai pataikė pergalingą tritaškį.

AARON GORDON 3 FOR THE WIN!!!@nuggets take Game 1 in a THRILLER 🤯 pic.twitter.com/fxV2ReRPZA