  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Gloria Cup“: „Žalgiris“ – „Tofaš“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-09-10 16:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-10 16:00

Kauno „Žalgiris“ tęsia pasirengimą sezonui ir sužais rungtynes Turkijoje, kur susitiks su Bursos „Tofaš“ klubu „Gloria Cup“ turnyre.

„Žalgiris“ stovyklauja Turkijoje (Roko Snarskio, Žalgiris.lt nuotr.)

Tai – turnyro startas, taip pat žalgiriečių laukia Stambulo „Galatasaray" ir „Anadolu Efes" iššūkiai.

0

Tai – turnyro startas, taip pat žalgiriečių laukia Stambulo „Galatasaray“ ir „Anadolu Efes“ iššūkiai.

16.30 val. prasidėsiantį mačą stebėkite Krepsinis.net.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

