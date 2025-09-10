„Gloria Cup“: „Žalgiris“ – „Tofaš“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Tai – turnyro startas, taip pat žalgiriečių laukia Stambulo „Galatasaray“ ir „Anadolu Efes“ iššūkiai.
16.30 val. prasidėsiantį mačą stebėkite Krepsinis.net.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!
