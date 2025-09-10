Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Bomba „Šiauliuose“: atvyksta praėjusį sezoną „Lakers“ rungtyniavęs puolėjas

2025-09-10 15:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-10 15:54

„Šiaulių“ komanda Lietuvos krepšinio lygos (LKL) padangę sudrebins skambiu pirkiniu.

C.Reddishas kelsis į Šiaulių klubą (Scanpix nuotr.)

„Šiaulių“ komanda Lietuvos krepšinio lygos (LKL) padangę sudrebins skambiu pirkiniu.

1

Krepsinis.net žiniomis, Šiaulių ekipa sukirto rankomis su 26 metų 201 cm ūgio Camu Reddishu, kuris 2019 metų Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje buvo pakviestas 10-tas. Pirmasis šią informaciją paskelbė Donatas Urbonas iš„Basketnews“.

Gynėjo ir puolėjo pozicijose galintis rungtyniauti amerikietis NBA žaidė Atlantos „Hawks“, Niujorko „Knicks“, Portlando „Trail Blazers“ ir Los Andželo „Lakers“ gretose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusiame sezone su „Lakers“ apranga C.Reddishas per 18 minučių įmesdavo 3,2 taško ir atkovodavo po 2 kamuolius.

Iš viso NBA jis yra sužaidęs 254 rungtynes, per kurias ant parketo praleisdavo po 23 minutes, pelnydavo 8,5 taško, sugriebdavo 2,7 kamuolio ir atlikdavo 1,2 rezultatyvaus perdavimo.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

