Bomba „Šiauliuose“: atvyksta praėjusį sezoną „Lakers“ rungtyniavęs puolėjas

Krepsinis.net žiniomis, Šiaulių ekipa sukirto rankomis su 26 metų 201 cm ūgio Camu Reddishu, kuris 2019 metų Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje buvo pakviestas 10-tas. Pirmasis šią informaciją paskelbė Donatas Urbonas iš„Basketnews“.
Gynėjo ir puolėjo pozicijose galintis rungtyniauti amerikietis NBA žaidė Atlantos „Hawks“, Niujorko „Knicks“, Portlando „Trail Blazers“ ir Los Andželo „Lakers“ gretose.
Praėjusiame sezone su „Lakers“ apranga C.Reddishas per 18 minučių įmesdavo 3,2 taško ir atkovodavo po 2 kamuolius.
Iš viso NBA jis yra sužaidęs 254 rungtynes, per kurias ant parketo praleisdavo po 23 minutes, pelnydavo 8,5 taško, sugriebdavo 2,7 kamuolio ir atlikdavo 1,2 rezultatyvaus perdavimo.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!