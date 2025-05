Giedrius Žibėnas: apie Lietuvos krepšinio problemas, sirgalių trūkumą ir “Ryto” pergalę pusfinalyje

Po rungtynių G. Žibėnas kalbėjo apie tai, ko baiminosi prieš rungtynes, įvertino Artūro Gudaičio pasirodymą, Džordže Gagičiaus stabdymą ir įvardino Lietuvos krepšinio ligą.

„Sunkiausias momentas buvo prieš rungtynes, turint omenyje, kokį ketvirtfinalį turėjo „Lietkabelis“. Taškas į tašką, daug kietos kovos, daug kas sprendėsi kiekvienoje atakoje. Ir kokį ketvirtfinalį turėjom mes. To aš labiausiai prisibijojau. Aišku, tas skirtumas, kaip mes ėjom į rungtynes, matėsi. Reikėjo prie to kontakto priprast. Realiai mums reikėjo tokių rungtynių, bet šiaip labai prastos rungtynės iš mūsų pusės. Labai daug prastų sprendimų padarėm. Daug kas nepatiko, ne visi buvom pasiruošę. Bet galiausiai rungtynes laimėjome dėl komandinės gynybos ir labai svarbių atkovotų kamuolių puolime“, – pasakojo G. Žibėnas.

REKLAMA

REKLAMA

– Pirmoje rungtynių pusėje atrodė, kad metimai nesukrito, bet „Lietkabelio“ gynybą vis tiek pavyko labai gerai atakuoti ir ištampyti. Ar pritartumėt šiai minčiai?

REKLAMA

– Nelabai pritarčiau. Nebuvom savimi šiandien. Turiu daug priekaištų. Aišku, reikės žiūrėt video – kur gal mano klaidos, kur gynėjų klaidos kontroliuojant komandą. Bet negalime taip žaisti ir tą labai gerai suprantame. Pasikartosiu, mums labai reikėjo būtent tokių rungtynių, kur žaidžiant negražiai, per gynybą, reikia imt tą pergalę.

– Mantas Rubštavičius po dviejų kėlinių jau buvo metęs aštuonias baudas. Ar ta gynyba buvo pernelyg agresyvi, ar tiesiog reikėjo priprasti prie kontakto?

REKLAMA

REKLAMA

– Jis tas aštuonias baudas metė per keturias ar penkias minutes. Nenoriu čia komentuot. Kiek teisėjas leido, tiek leido to kontakto. Turim mes visą laiką prisitaikyti – žaidėjai turi jausti, kas leidžiama, kas neleidžiama, ar ta linija laikoma, ar nelaikoma. Čia nenoriu per daug lįst į tai.

– Artūras Gudaitis šiandien pagerino blokų rekordą (5). Įspūdingai atrodė abiejose aikštelės pusėse. Kur matėt tuos jo žingsnius į priekį?

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

– Nieko naujo apie jį nepasakysiu. Žinojome, ką pasirašome. Žinojome, su kokia motyvacija jis atvažiuoja. Žinojome, kiek jis yra alkanas. Tai yra tas žaidėjas, kuris tinka „Ryto“ koncepcijai. Puikiai prisitaikė. Taip, pirmas mėnesis buvo sunkokas. Gaila, kad tuo metu buvo daug lemiamų rungtynių Čempionų lygoje. Bet laiko neatsuksim. Dabar jo patirties labai reikia, ji mums daug duoda.

REKLAMA

Bet kalbant apie atkovotus kamuolius, patirties nereikia. Šiandien varžovai pelnė 20 taškų iš antrų šansų – tai labai skaudėjo. Atrodo, kad apsiginam, darom tai, ką ruošėmės, bet tas antras šansas, tritaškis vienas, antras, trečias... Sunkios rungtynės gavosi. Bet tokių rungtynių labai reikėjo.

– Džordže Gagičius ne kartą „Rytui“ yra kėlęs problemų tiek LKL, tiek KMT. Šiandien – du taškai, minus trys naudingumo balai. Ar galima teigti, kad Artūras Gudaitis šioje serijoje yra pats svarbiausias žmogus stabdant Dž. Gagičių?

REKLAMA

– Manau, ne tik Artūras gali jį kontroliuot. Paskutinės reguliaraus sezono rungtynės parodė, ką Tomas Masiulis gali su Dž. Gagičiumi, nors daug kas įžvelgtų masės skirtumus. Bet tai nėra apie masę, tai yra apie pozicijas, nuspėjamumą, ką varžovas nori žaist. Taip, Artūrą reikia išskirt – jo dydį, jėgą, stabilumą baudos aikštelėje. Atrodo, mūsų pranašumas yra žaidėjų skaičius, bet šiandien mes to neturėjom. Turi daugiau žaidėjų pasijungti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

– Martynas Paliukėnas žaidė 13 minučių, bet atrodė labai kokybiškai. Nesinorėtų jo aikštelėje ilgiau palaikyti?

– Taip, kaip jo buvo daug, tai atrodė, jog žaidė ilgiau. Bet atsiminkit, kad mes turim daugiau žaidėjų, turim laikyt intensyvumą. Galima ir M. Paliukėnui daugiau, ir kitam daugiau, turim nemažai gynėjų. Čia jau rotaciniai sprendimai. Serija tęsiasi, ta rotacija gali keistis.

REKLAMA

– Žinau, kad nenorit komentuot teisėjų sprendimų, bet tie du epizodai – Dž Gagičiaus prieš A. Gudaitį ir Oleksandro Kovliaro prieš M. Paliukėną – atrodė bent per pakartojimus kaip nesportiškas elgesys. Ką matėte jūs?

– Turėjom „challenge“ jau išnaudoję ir viskas. Neturiu ką daugiau komentuot. Jei būtume turėję iššūkių, tikrai būtume prašę. Manau, būtume teisūs.

REKLAMA

– Vakar minėjote, kad bus įdomu pamatyt, kaip atrodo vilnietis penktadienio vakarą. Grįžot į didžiąją areną. Kaip vertinat atmosferą?

– Viskas su vilniečiais gerai. Tikiuosi, jiems tai buvo geras apšilimasis prieš penktadienio vakarą centre. Tikiuosi, vilnietis mato, kaip mums sunku. Visą sezoną esam ta komanda, kuri kaunasi. Net ir šiandien – prastesnės rungtynės, bet tikrai nepasiduosim, kausimės dėl kiekvieno vilniečio, kuris ateina. Tikrai kviesime į kitas rungtynes. Kai mums buvo sunkiausia, jie labai mus kėlė į viršų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

– „Žalgirio“ stovykla vakar skundėsi dėl menko lankomumo. Pusfinalyje buvo 2500, šiandien – 3000. Ar jums to pakanka?

– Bet kurią dieną – sausį, lapkritį, kovą – tu sutiksi eilinį žmogų, kuris kalbės apie „Žalgirio“ ir „Ryto“ rungtynes. Tai yra vieta, kur mes sergam, kur lietuviškas krepšinis serga. Yra daug respektabilių komandų, kurios žaidžia aukšto lygio krepšinį, kurios nusipelno pagarbos ir žiūrovo palaikymo. Liko keturios komandos – visos jos aukšto lygio. Skaudu stebėt, kad tų tuščių vietų tiek daug. Šiandien tiek „Lietkabelis“, tiek „Rytas“ žaidė kietą krepšinį. Tokios rungtynės nusipelno daugiau žiūrovų. Bet čia – lietuviško krepšinio liga. Atrodo, kad yra tik dvi komandos Lietuvoje. Ne, jų yra daugiau. Ir žiauriai sunku tas kitas įveikti, ypač lemiamais momentais.