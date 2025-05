Djokovičius palaikys PSG UEFA Čempionų lygos finale, tačiau „Roland Garros“ turnyro tvarkaraštis sutrukdė džiaugtis futbolu

Šiuo metu Paryžiuje (Prancūzija) yra susirinkęs visas teniso elitas, dalyvaujantis prestižiniame „Roland Garros“ turnyre. Serbas Novakas Djokovičius po antrojo rato pamalonino vietinius gerbėjus, pareikšdamas, kad Čempionų lygos finale palaikys PSG.

„Ką palaikysiu finale? PSG“, – atsakė N. Djokovičius.

Q: Who do you want to win the Champions League final and why?



Djokovic: PSG because I’m a big Milan fan. Respect for Inter but I’m a big Milan fan”pic.twitter.com/GHJceH5t53

