„Žalgirio“ sirgaliai įsiutę dėl LKL pusfinalio lankomumo: „Žemiau kritikos ribos“

Nors po rungtynių A. Trinchieri ir kalbėjo apie sunkias rungtynes, tačiau pabrėžė, kad sunkiausia yra žaisti atkrintamąsias prie vos 2 tūkst. sirgalių.

„Tai man yra sunkiausia. Visa kita yra tai, ko tikiesi. Mes po Eurolygos tvarkėmės išties gerai. Ko mums trūksta, tai yra įtampa. Esame įpratę žaisti prie 15 tūkst. žmonių. To aš pasiilgstu. Visa kita – verslo dalis. Ar šiandien žaidėme gerai? Ne. Ar kontroliavome mačą? Taip. Dabar trūksta kibirkšties. Reguliariajame sezone pralaimėjome du kartus dėl namų pranašumo. Bet dėl ko?“ – sakė treneris.

Penktadienį į „Žalgirio“ arenos lankomumą sureagavo ir ištikimiausia komandos sirgalių grupė „Green White Boys“, kurie vakarykštę atmosferą pavadino „žemiau kritikos ribos, maždaug ties grindų plintusu“.

„Postas, kuris daug kam nepatiks, tačiau kuris yra tiesiog būtinas šiai dienai.

Vakar Kauno „Žalgirio“ arena buvo gėdinga. Ji buvo žemiau kritikos ribos, maždaug ties grindų plintusu.

Pradėkime nuo to, kad LKL pusfinalio mače didžiausias VISOS Lietuvos klubas sudomino 2483 žiūrovus. Kitaip tariant, nepilnai du su puse tūkstančio.

Skaičius, kuris yra tiesiog gėdingas. Galbūt kiekybę kompensavo kokybė ir arena smagiai leido laiką? Smagiausia didžiosios daugumos laiko praleidimo dalis buvo telefono skrolinimas. Palaikymo kultūra visame gražume! Jau matome, kaip atbėga krūva akis išvertusių vaflių, aiškinančių: bet bet bet mums LKL neįdomu, mums įdomu Eurolyga.

Jums jūsų klubas neįdomus, o ne LKL. Tokį požiūrį dar bent minimaliai galima buvo suprasti, kai „Žalgiris“ tiesiog dominavo LKL, tačiau norime priminti, kad du iš trijų pastarųjų čempionatų laimėjo Vilniaus „Rytas“.

Po pastarojo laimėjimo varžovų treneris tėškė, kad „Rytas“ pastaruoju metu dominuoja LKL. Mažai motyvacijos?

Šiuo metu dauguma tų „eurolyginių“ gaudo naujienas, koks gi čia žaidėjas naujas bus kitais metais komandoje. Koks skirtumas, jeigu dabar neinate į rungtynes, kuriose sprendžiasi sezono likimas?

Taip, „Žalgiris“ fiksuoja soldoutus vieną po kito Eurolygoje, tačiau tai daugiau iškreiptų veidrodžių karalystė. Eit į „Žalgirį“ Eurolygoje yra fasonas, ten yra daug blizgučių ir žvaigždučių. LKL to nėra, ten yra tik „Žalgiris“, ten yra tik krepšinis, ir tik noras laimėti bei susigrąžinti titulą namo. Turbūt to yra per mažai?

Puikiai suprantame žaidėjų, trenerių nusivylimą matant net ne pustuštę o beveik tuščią areną. Kodėl jiems tada sezonas dar nesibaigė, jeigu jis baigėsi sirgaliams?

Didžioji daugumų tų, kurių vietos užsipildo tik per Eurolygą, yra pirmieji, skubantys atleisti trenerius, žaidėjus ir reikalaujantys visų pirma rezultato. Skaičiaus. Vietos.

Akivaizdu, kad sezonas yra ilgas ir rungtynių „Žalgiris“ žaidžia tikrai daug, tačiau kaip galima tuomet kažko reikalauti iš žaidėjų, kai patys sirgaliai „neatlaiko“ tokio tvarkaraščio. Ir tik priminsime, kad Eurolyga baigėsi mums seniai. Laiko „pailsėti“ buvo.

Galima viską nurašyti ant buitinių dalykų: pavasaris, ilgas sezonas, dažnos rungtynės ir t.t. Vis tik manome, kad problemos yra gilesnės ir kompleksinės.

Tame nemažai yra ir paties „Žalgirio“ kaltės. Klubas pastaruoju metu siūlo PIRKTI. Tu gali nusipirkti milijoną skirtingų versijų brangios atributikos, Insiderių, gali nusipirkti Žalgirio sumuštinį ar langų skystį. Svarbiausia yra PIRKTI. O gal tiesiog užtektų ateiti į rungtynes, pasiimti emociją ir palaikyti savo komandą ir būti tuo pačiu „Žalgiriu“? Juk būtent apie tai yra sportas, tad ar nenukrypome nuo pagrindinių vėžių supratime, kas mums visiems yra „Žalgiris“? Ar tikrai „Žalgirį“ galima nusipirkti?

Faktas, kad vakarykštėse rungtynėse matome problemas ir savo sektoriuje. Nors mūsų skaičius siekė virš šimto, kas tikrai neatrodytų prastai, tačiau užsivedimas nebuvo toks, koks turėtų būti LKL pusfinalyje.

Šiuo metu yra dvi išeitys. Arba perkant „Žalgirio“ submariną, spėjam rezultatus insiderį būnant namuose ir toliau įsivaizduojame, kad esame geriausi fanai Europoje, arba ateiname į kitas LKL rungtynes ir įrodome, kad mylime „Žalgirį“ ir tik „Žalgirį“.

Jau rytoj vykstame į Jonavą, o antradienį serija grįžta į Kauną. Kiekvienas balsas gali nulemti serijos baigtį. Jeigu tau, kaip ir mums, „Žalgiris“ reiškia daugiau nei tik komanda – dabar yra puiki proga tai parodyti. Ateik į areną. Būk kartu su komanda per svarbiausias sezono kovas.

Reikia bilieto ar nori kartu važiuoti į išvyką? Parašyk mums!“, – socialiniuose tinkluose rašė „Green White Boys“.

https://www.facebook.com/greenwhiteboys/posts/pfbid0KLd4X18PGaTQkDHDNERmAFU2qTRWt9ZbNt9dcNX1DgpRVVsqN94ZDCNmnW3mcTfDl