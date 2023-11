Giannis Antetokounmpo suvertė virš pusšimčio taškų, bet „Bucks“ patyrė pralaimėjimą Indianoje

Pergalės „Bucks“ iškovoti nepadėjo ir monstriškas Giannio Antetokounmpo pasirodymas. Graikas per 36 minutes aikštelėje pelnė net 54 taškus (19/24 dvit., 16/18 baud.) bei atkovojo 12 kamuolių.

Toks rezultatyvus žaidimas buvo šio NBA sezono rekordas, o krepšininkui iki karjeros rekordo pritrūko vos vieno taško.

Likus pusantros minutės iki rungtynių pabaigos būtent G. Antetokounmpo dukart apmaudžiai suklydo, o tai leido Tyrese’ui Haliburtonui pelnyti tritaškį, nulėmusį „Pacers“ pergalę. Iš viso Graikijos krepšininkas suklydo 8 kartus.

Tyrese Haliburton’s go-ahead three-pointer with 1:29 remaining is tonight’s @Casamigos Shot of the Night 🥶 pic.twitter.com/PJVhLSwYaC

