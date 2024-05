Giannio Antetokounmpo šou Europoje: po Eurolygos pusfinalio ėmė interviu iš brolio, išreiškė norą įsigyti komandą

Milvokio „Bucks“ komandos žvaigždė pirmajame pusfinalyje palaikė savo brolio Kosto Antetokounmpo atstovaujamą Atėnų „Panathinaikos“ ekipą.

„Panathinaikos“ krepšininkai Šarūno Jasikevičiaus auklėtinius nugalėjo užtikrintai 73:57. Po šių rungtynių G. Antetokounmpo pasveikino brolį, o vėliau paėmęs mikrofoną į rankas jį dar ir pakalbino tiesioginio eterio metu.

„Labai jaudinausi stebėdamas rungtynes, kaip tu jauteisi prieš dvikovą?“, – NBA žvaigždė pradėjo kalbinti brolį.

Our new reporter @Giannis_An34 asking the post-game questions to finalist and his brother @Kostas_ante13 after the Semi-Final 🎙 #F4GLORY pic.twitter.com/MGUsA9DxE7

