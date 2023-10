Geriausių Eurolygos turo žaidėjų dešimtukas: monstriškas Mirotičius ir netikėtas „Olympiakos“ lyderis

1 vieta – Nikola Mirotičius

Skambiai tarpsezoniu klubą pakeitęs buvęs „Barcelona“ lyderis pademonstravo, kad yra nepriekaištingai pasirengęs naujiems iššūkiams Milane. Miro debiutinėse rungtynėse Eurolygoje vilkint „Olimpia“ aprangą pelnė 27 taškus (3/5 trit.), atkovojo 11 kamuolių ir surinko net 38 naudingumo balus. Nors „Olimpia“ išvykoje Stambule pralaimėjo po pratęsimo 82:85 „Fenerbahče“ ekipai, tačiau dizainerių sirgalius toks naujojo klubo vedlio pasirodymas turėjo nuteikti itin pozityviai. Tuo tarpu pačiam Milano miestui tai gali žadėti potencialų sugrįžimą į Eurolygos atkrintamąsias po vienerių metų pertraukos.

2 vieta – Alecas Petersas

Savotišku Sasha Vezenkovu „Olympiakos“ sirgalių akyse tapęs 206 cm ūgio amerikietis Alecas Petersas sužaidė vienas geriausių rungtynių Eurolygoje per savo karjerą. Nors lyderio rolė „raudonųjų“ gretose šiam taiklią ranką turinčiam amerikiečiui prieš sezoną nebuvo piešiama, tačiau jis sezoną pradėjo tapdamas antru naudingiausiu krepšininku pirmajame ture. Atėnų derbyje jis atvedė saviškius į pergalę prieš „Panathinaikos“ surinkdamas 17 taškų (5/7 dvit., 2/2 trit.), atkovodamas 10 kamuolių ir perimdamas net 4 kamuolius (31 naud.). Praėjusį sezoną geriausią mačą A. Petersas sužaidė prieš Milano „Olimpia“, kuomet buvo pelnęs 16 taškų ir surinkęs 20 naudingumo balų. Panašu, kad šiemet amerikiečio laukia daug didesnė rolė tarpsezoniu lygos MVP praradusioje „Olympiakos“.

3 vieta – Lorenzo Brownas

Tel Avivo „Maccabi“ motoriukas Lorenzo Brownas pirmajame Eurolygos ture pademonstravo, kad yra puikios sportinės formos, o jo vedama ekipa 96:81 nesunkiai įveikė pajėgią Belgrado „Partizan“. Amerikietis pelnė 22 taškus (4/5 trit.), ir atliko 8 rezultatyvius perdavimus (25 naud.). Europos čempionas meistriškai dalino kamuolius pikenrolo situacijose komandos draugams, pasižymėjo gražiu dėjimu ir buvo itin ryškus viso susitikimo metu.

4 vieta – Mike'as Jamesas

Panašu, kad Kemba Walkerio atvykimas į Monako Kunigaikštystę nejuokais užkūrė pastarųjų dviejų sezonų „AS Monaco“ lyderį galingam Eurolygos startui. Amerikietis pademonstravo, kad lyderio rolės taip lengvai savo tautiečiui neužleis ir kol šis vis dar gydosi traumas pelnė 21 tašką, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė 3 ir su 29 naudingumo balais buvo trečias naudingiausias viso turo krepšininkas. Tiesa, pirmosios pergalės monakiečiams dar teks palaukti, nes išvykoje šie 65:70 turėjo pripažinti Valensijos „Valecia“ pranašumą.

5 vieta – Shane’as Larkinas

Barselonoje subyrėjusios Stambulo „Anadolu Efes“ sirgaliai turėjo progos išvysti ganėtinai retą reiškinį – vasarą Turkijos čempionų gretas palikus lyderiui Vasilije Mičičiui, geriausio komandos krepšininko vaidmenį noriai perėmė amerikietis Shane’as Larkinas, užfiksavęs dvigubą dublį. Brangiausias Eurolygos krepšininkas pelnė 16 taškų ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų (26 naud.).

6 vieta – Willy Hernangomezas

Iš NBA į Eurolygą vasarą persikėlusio Ispanijos rinktinės lyderio Willy Hernangomezo startas stipriausioje Europos klubinėje lygoje neprisvilo. „Barcelona“ pergalingose rungtynėse prieš „Anadolu Efes“ dvitaškius realizavo net 76 proc. taiklumu (32/42), o vos 16 minučių šiose rungtynėse žaidęs W. Hernangomezas sugebėjo užfiksuoti 24 naudingumo balų pasirodymą! Bokštas pelnė 18 taškų (7/8 dvit.) ir sugriebė 3 kamuolius, o ypač efektyvus jo pasirodymas neabejotinai turėjo pozityviai nuteikti visus Katalonijos ekipos sirgalius.

7 vieta – Keenanas Evansas

Achilo traumą išsigydęs žalgirietis buvo blankus pasirengimo cikle, tačiau iššovė tada, kada jo ekipai to labiausiai reikėjo. Keenanas Evansas padėjo Kauno „Žalgiriui“ pasiekti ypač svarbią pergalę išvykoje prieš tarpsezoniu trenerį pakeitusią Bolonijos „Virtus“, o amerikietis šiame susitikime pelnė net 25 taškus, atkovojo 4 kamuolius ir surinko 20 naudingumo balų. Įspūdinga, žinant, kad jis be krepšinio praleido net 9 mėnesius, o jį aikštėje visais įmanomais būdais bandė neutralizuoti vienas geriausių Eurolygos perimetro gynėjų Danielis Hackettas.

8 vieta – Aleksa Avramovičius

Pasaulio čempionato atradimu tapęs kibusis serbas Aleksa Avramovičius savo gerą žaidimą ir geriausią karjeroje sportinę formą perkėlė ir į Eurolygos arenas. Nors „Partizan“ krepšininkai skaudžiai krito Tel Avive, bet ekipos strategas Željko Obradovičiaus turėjo likti ypač patenkintas šio gynėjo pasirodymu. Jis vien per pirmą rungtynių pusę pelnė 20 taškų, o vakarą baigė su 24 pelnytais taškais, 2 rezultatyviais perdavimais ir 23 naudingumo balais.

9 vieta – Sylvainas Francisco

Vokietijos derbį laimėjęs Pablo Laso turėjo būti ypač patenkintas „Bayern“ naujoko Sylvaino Francisco pasirodymu. Įžaidėjas praėjusį sezoną dar žaidė Čempionų lygoje, kur atstovavo Atėnų „Peristeri“ klubą, o dabar ryškiai blykstelėjo ir didžiojoje Eurolygos scenoje. Tiesa, vasarą patirties jis sėmėsi ir Prancūzijos rinktinėje pasaulio čempionate, o išaugęs pasitikėjimas savo jėgomis konvertavosi į 17-os palnytų taškų ir 20-ies naudingumo balų pasirodymą.

10 vieta – Juancho Hernangomezas

Ergino Atamano debiutas Eurolygoje su Atėnų „Panathinaikos“ prisvilo, tačiau klubo sirgaliai turėtų trinti rankomis dėl gero Juancho Hernangomezo žaidimo. Ispanas buvo ypač aktyvus gynyboje ir kovoje dėl atšokusių kamuolių, ko pasekoje „žalieji“ didžiają rungtynių laiko dalį pirmavo. Už kovingumą aikštėje puolėjas buvo apdovanotas net 43 žaidimo minutėmis, per kurias pelnė 13 taškų ir atkovojo 10 kamuolių (25 naud.).

