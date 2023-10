Pamatykite: Evansas sureagavo į Maksvyčio išsakytą repliką rūbinėje

Įspūdingai pasirodė po praėjusį sezoną patirtos traumos sugrįžęs gynėjas Keenanas Evansas, kuris pelnė 25 taškus.

„Žalgirio“ media komanda užfiksavo, kaip komandos vyriausiasis treneris Kazys Maksvytis sveikina K.Evansą su sugrįžimu į Eurolygą bei puikiu pasirodymu.

Juokauti nevengiantis K.Maksvytis priminė žaidėjui, kad šis neatliko nei vieno rezultatyvaus perdavimo.

