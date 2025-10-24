Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Gerda Meištininkaitė pasaulio tekvondo čempionate neatsilaikė prieš Laurą Rodriguez

2025-10-24 20:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 20:45

Kinijoje prasidėjusiame pasaulio tekvondo čempionate pirmoji iš lietuvių startavo Gerda Meištininkaitė.

Gerda Meištininkaitė | „Stop“ kadras

0

Pirmoje kovoje G. Meištininkaitė svorio kategorijoje iki 57 kg susitiko su Europos jaunimo (iki 21 metų) čempione ispane Laura Rodriguez. Po atkaklios kovos rezultatu 0-2 (1:4, 0:3) lietuvė nusileido varžovei.

Kovos vaizdo įrašas (nuo 15 min.):

L. Rodriguez vėliau įveikė australę Stacey Hymer, tačiau aštuntfinalyje pralaimėjo brazilei Mariai Pacheco.

Toliau varžybas tęs Klaudija Tvaronavičiutė, kuri spalio 28 d. startuos moterų svorio kategorijoje iki 67 kg.

