Gerda Meištininkaitė pasaulio tekvondo čempionate neatsilaikė prieš Laurą Rodriguez

Pirmoje kovoje G. Meištininkaitė svorio kategorijoje iki 57 kg susitiko su Europos jaunimo (iki 21 metų) čempione ispane Laura Rodriguez. Po atkaklios kovos rezultatu 0-2 (1:4, 0:3) lietuvė nusileido varžovei.
Kovos vaizdo įrašas (nuo 15 min.):
L. Rodriguez vėliau įveikė australę Stacey Hymer, tačiau aštuntfinalyje pralaimėjo brazilei Mariai Pacheco.
Toliau varžybas tęs Klaudija Tvaronavičiutė, kuri spalio 28 d. startuos moterų svorio kategorijoje iki 67 kg.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!