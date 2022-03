Garsus Ukrainos tenisininkas grįžo ginti tėvynės: „Rusija turi būti atskirta nuo bet kokio sporto“

Kaip rašo BBC, ukrainietis aršiai pasisakė apie tolimesnį rusų dalyvavimą sporte bei tikino, kad grįžo, kadangi jautė tokią pareigą.

„Per savaitę tikrai netapau Rembo, bet jaučiausi patogiai su ginklais, galiu numušti 3 iš 5 taikinių iš maždaug 25 metrų atstumo ramioje treniruočių aplinkoje. Su bičiuliais prisipirkome neperšaunamų liemenių ir atvykome į Ukrainą. Čia yra mano namai ir aš juos ginsiu taip, kaip sugebėsiu. Dabar aš jau Kijive“, – sakė jis.

„Pyktis, – paklaustas apie dabartinę sabo būseną sakė vyras. – Mano mergina bandė išvykti su savo vaiku gal prieš 10 dienų, bet jų automobilis buvo apšaudytas kalašnikovų ar kažkuo kitu. Jiems viskas gerai, bet trys automobiliai priešais buvo sunaikinti. Jie žudo niekuo dėtus žmones, civilius.. kaip taip galima? Mes jaučiame pykti ir ginsime savo tėvynę“.

„Anksčiau buvo raketė, o dabar štai kas“, – socialiname tinkle rašė sportininkas, pasidalinęs ginklo nuotrauka.

Used to be rackets and strings, now this🙄🙏🏻🇺🇦 pic.twitter.com/hdYjMDlMuo