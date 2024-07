Garsų Sakartvelo tenisininką patiesęs Vilius Gaubas – „Challenger“ serijos turnyro Veronoje finale

Pirmajame sete tiek V.Gaubas, tiek N.Basilašvili laimėjo pirmąsias savo tris padavimų serijas, kol galiausiai lietuvis septintajame geime suklydo ir N.Basilašvili „breakino“ V.Gaubą. Devintajame geime N.Basilašvili turėjo tris progas užbaigti setą, tačiau jomis nepasinaudojo, bet savų padavimų metu jau nebeklydo ir laimėjo pirmąjį setą.

Lietuvis fantastiškai sužaidė antrąjį setą, kuriame laimėjo visas tris varžovo padavimų serijas ir nepalikęs jam jokių vilčių setą užbaigė „sausu“ rezultatu 6:0. Lemiamame sete vyko atkakli kova – V.Gaubas trečiajame geime pralaimėjo savuosius padavimus, tačiau atstatė lygybę šeštajame geime, kai „breakino“ varžovą.

Ticket punched 🎟️



Vilius Gaubas weathers Basilashvili 4-6, 6-0, 7-5 and books a spot in the championship match in Verona!#ATPChallenger pic.twitter.com/jZxrvDu7dz