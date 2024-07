Olimpiadoje – triatlono žvaigždės košmaras, krito net ir jos mechanikas

32,4 km distancija T.Knibb virto tikru košmaru. Šlapioje trasoje amerikietė daug kartų krito, o kai norėjo pasikeisti dviratį, tai mechanikas su naujuoju dviračiu...irgi parkrito.

„Kritau posūkyje, atsistojau ir iš karto įvažiavau į motociklą. Tai čia vienas kritimas ar du? Vėliau kritau dar viename posūkyje ir paskui dar sykį. Tai būtų 3 arba 4 kritimai, be to, dar trasos viduryje keičiausi dviratį.

Ironiška tai, kad prieš startą treneris manęs prašė posūkiuose nevažiuoti per greitai, nes tada galiu neišsilaikyti ant dviračio ir prarasti daugiau laiko nei lėčiau važiuodama posūkiuose. Galima sakyti, kad jo patarimo nepaklausiau.

Po visų tų problemų stengiausi kaip nors išgyventi iki finišo ir bent jau užbaigiau distanciją. Kad ir kaip šiandien buvo sunku, aš daug ko išmokau. Tai mane motyvuos tik dar sunkiau dirbti“, - sakė T.Knibb, galiausiai finišavusi 19-a.

