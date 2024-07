„Amžiaus lenktynėse“ legendinė amerikietė liko trečia, Rapšio rungtyje triumfavo vokietis

Auksą iškovojo ir titulą apgynė australė Ariarne Titmus, finišavusi per 3 min. 57.49 sek. Antra buvo kanadietė Summer McIntosh (3:58.37), trečia – JAV legenda Katie Ledecky (4:00.86), kuri vos atlaikė Erikos Fairweather (4:01.12) iš Naujosios Zelandijos spaudimą.

„Jaučiu nuovargį ir palengvėjimą. Šiaip aš gerai tvarkausi su spaudimu, bet tai yra olimpiada, tai yra tas plaukimas, apie kurį visi daug šnekėjo, tad įtampos tikrai buvo. Man buvo didelė garbė dalyvauti viename plaukime su tokia legenda kaip Katie. Visada ją laikiau sektinu pavyzdžiu. Nors baseine mes esame rimtos priešininkės, tačiau už jo ribų tarp mūsų nėra jokių pykčių – labai gerbiu Katie kaip žmogų“, - sakė A.Titmus.

A.Titmus, K.Ledecky ir S.McIntosh priklauso 30 geriausių rezultatų 400 m laisvuoju stiliumi rungties istorijoje, tad geresnio finalo šios rungties istorijoje nebuvo ir, tikriausiai, nebus.

