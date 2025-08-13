„Gargždus“ papildė į LKL sugrįžtantis lietuvis

Praeityje krepšininkas rungtyniavo įvairiose LKL ekipose – Kėdainiuose, Alytuje, Utenoje bei Pasvalyje.
Paskutinį sezoną atstovavo Rumunijos grandus – Oradėjos CSM, kur fiksavo puikius rezultatus: per 18 minučių įmesdavo po 8 taškus, atkovodavo po 4 kamuolius, atlikdavo 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 11,1 naudingumo balo.
