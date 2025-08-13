Kalendorius
Rugpjūčio 13 d., trečiadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Gargždus“ papildė į LKL sugrįžtantis lietuvis

2025-08-13 15:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 15:57

Prie „Gargždų“ komandos jungiasi dar vienas patyręs lietuvis – Paulius Petrilevičius.

Paulius Petrilevičius | LKL nuotr.

Prie „Gargždų“ komandos jungiasi dar vienas patyręs lietuvis – Paulius Petrilevičius.

REKLAMA
0

Praeityje krepšininkas rungtyniavo įvairiose LKL ekipose – Kėdainiuose, Alytuje, Utenoje bei Pasvalyje.

Paskutinį sezoną atstovavo Rumunijos grandus – Oradėjos CSM, kur fiksavo puikius rezultatus: per 18 minučių įmesdavo po 8 taškus, atkovodavo po 4 kamuolius, atlikdavo 1,7 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 11,1 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų