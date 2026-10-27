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Gargždiškiai įsitvirtino KMT grupės lyderių pozicijoje

2026-10-27 21:17 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-27 21:17
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Citadele KMT pirmajame etape savo žygį be pralaimėjimų toliau tęsia „Gargždai“ (3/0).

S.Davisas spindėjo (Foto: Rokas Lukoševičius)

Citadele KMT pirmajame etape savo žygį be pralaimėjimų toliau tęsia „Gargždai“ (3/0).

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Pauliaus Malašausko auklėtiniai namuose 81:78 (17:15, 24:26, 23:9, 17:28) pranoko „Tauragę“ (1/1) ir pirmąjį ratą užbaigė tvirtai įsitaisę pirmoje vietoje.

Gargždiškiai šiuo metu yra arčiausiai vienintelio kelialapio į Citadele KMT ketvirtfinalį. Dėl jo taip pat kovoja ir Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“ (1/2) bei „Jurbarkas-Karys-Manvesta“ (0/2).

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Tomui Rinkevičiui sugrįžimas į miestą, kuriame darbavosi pernai, baigėsi anksčiau laiko – ketvirtajame kėlinyje jis užsidirbo antrą 1 kategorijos techninę pražangą ir buvo išvarytas iš mačo.

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Šįkart nuostabų pasirodymą surengė Stanley Davisas, kurio statistinę eilutę puošia 20 taškų (6/9 dvit., 8/9 baud.), 8 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai, 8 išprovokuotos pražangos ir 33 naudingumo balai.

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Tauragės klube rezultatyviausi buvo Nojus Mineikis ir Dononvanas Jacksonas, abu pelnę po 15 taškų. Už juos efektyviau žaidė tik aukštaūgių duetas – dvigubą dublį surinkęs Vitalijus Kozys (12 tšk., 13 atk. kam., 22 naud. bal.) ir to paties vos nepadaręs Benas Griciūnas (14 tšk., 9 atk. kam., 19 naud. bal.).

Su „Tauragės“ marškinėliais debiutavęs Dovis Bičkauskis ant parketo praleido beveik 12 minučių, per kurias prametė visus šešis metimus iš žaidimo, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, 2 kartus suklydo, triskart prasižengė, pats išprovokavo vieną pražangą ir surinko minus 5 naudingumo balus.

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Rungtynes kiek sėkmingiau pradėjo svečiai (14:8). Vis tik pirmojo ketvirčio antroji dalis tauragiškiams visiškai nesusiklostė – jie pelnė vos vieną tašką, paleido iniciatyvą iš rankų, o po pirmųjų dešimties minučių pirmavo jau šeimininkai 17:15.

Legionierių vedami Tauragės krepšininkai atsigavo ir vėl veržėsi į priekį (24:20). Gargždiškiai netrukus išlygino žaidimą ir ant parketo tuomet užvirė nuožmi kova – komandos keitėsi rezultatyviais išpuoliais nei vieniems, nei kitiems pernelyg nenutolstant. Kai jau atrodė, jog svečiams pavyks į antrąją dalį nusinešti kelių taškų pranašumą (41:38), JaQuanas Carlosas paskutinėmis antrojo ketvirčio akimirkomis smeigė tritaškį ir atstatė pusiausvyrą – 41:41.

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Po pertraukos šeimininkai, kuriuos į priekį tempė S. Daviso ir Granto Shephardo duetas, spurtavo 11:0 ir pirmąkart nutolo dviženkliu skirtumu (52:41). Tauragiškiams buvo pavykę šiek tiek priartėti (50:56), bet po to sekė dar viena slogesnė šios komandos atkarpa. Prieš lemiamą mačo atkarpą šeimininkai turėjo pagrindo jaustis užtikrintai – 64:50.

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Ketvirtajame kėlinyje neprabėgus nė kelioms minutėms T. Rinkevičiui baigėsi kantrybė, o arbitrai trenerio emocijas įvertino antrąja 1-osios kategorijos technine pražanga. Vis tik šis sukrėtimas kaip reikiant atgaivino svečius – jie per kelias minutes ne tik atstatė lygybę (69:69), bet ir persvėrė rezultatą (70:69).

Laikui tiksint, šeimininkai vėl žengė vienu žingsniu priekyje – likus mažiau nei 2 minutėms komandas skyrė 5 taškai (79:74). Ekipos apsikeitė rezultatyviomis atakomis, tačiau laiko liko tiek nedaug, kad tauragiškiai jau nesugebėjo sukurti stebuklo.

„Gargždai“: Stanley Davisas 20, Grantas Shephardas 14, JaQuanas Carlosas ir Benjaminas Krikke po 11, Kristupas Leščiauskas 9, Adomas Sidarevičius 7.

„Tauragė“: Nojus Mineikis ir Donovanas Jacksonas po 15, Benas Griciūnas 14, Vitalijus Kozys 12, Darylas Doualla 7.

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