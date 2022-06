Garbingas apdovanojimas: Šarūnas Jasikevičius sulaukė pripažinimo Ispanijoje

REKLAMA

Geriausiąjį trenerį rinko Ispanijos trenerių asociacija. Geriausias treneris buvo renkamas pagal savo pasiektus rezultatus su savo treniruojama komanda.

Š. Jasikevičius anksčiau buvo pripažintas geriausiuoju rugsėjo ir spalio mėnesio „Liga Endesa“ lygos treneriu.

Praėjusiame sezone analogiško įvertinimo buvo sulaukęs „Real“ treneris Pablo Laso.

Reguliariajame sezone „Barca“ iškovojo 27 pergales ir patyrė 7 pralaimėjimus.

Be to, Ispanijos trenerių asociacija priduria, kad katalonų klubas antrus metus iš eilės laimėjo Copa del Rey taurę, kuri taip pat prisidėjo prie to, kad lietuvis būtų išrinktas geriausiuoju reguliariojo sezono treneriu.