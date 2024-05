Fynikso „Suns“ plačiai atvėrė piniginę – komandą treniruos NBA čempionas

Skelbiama, kad abi pusės susitarė dėl penkerių metų 50 mln. JAV dolerių vertės kontrakto.

Paskutinį kartą M.Budenholzeris treniravo Milvokio „Bucks“ ekipą ir su ja 2021 metais tapo NBA čempionu. 2013-2018 m. sezonuose jis treniravo Atlantos „Hawks“, taip pat du kartus yra laimėjęs NBA metų trenerio apdovanojimą.

M. Budelhozeris yra kilęs iš Arizonos valstijos. Jis gimė Holbruko mieste ir tik vėliau išvyko mokytis į Kalifornijos valstiją.

Jis taip pat yra laimėjęs NBA titulą su San Antonijaus „Spurs“ kaip Greggo Popovičiaus asistentas.

Mike Budenholzer has agreed on a five-year, $50-plus million deal to become the Suns new head coach, per @ShamsCharania pic.twitter.com/F4R62bT4lS

