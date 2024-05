Tyrese'o Haliburtono burtai atkūrė intrigą Rytų pusfinalyje

Kitos rungtynės taip pat vyks Indianoje, o „Gainbridge Fieldhouse“ arenoje šiose atkrintamosiose namuose „Pacers“ dar nėra pralaimėjusi.

NBA apskaičiavimais, pirmąsias dvejas rungtynes pralaimėjusios ekipos iškovoti pergalę serijoje turi žemesnę nei 8 proc. tikimybę.

Į duobę trečiajame ketvirtyje kritę Indianos krepšininkai ketvirtajame turėjo 9 taškų deficitą, tačiau susigrąžino iniciatyvą ir rungtynių pabaigoje jau buvo priekyje.

Likus žaisti 42 sekundėms Jaleno Brunsono tritaškis lygino rezultatą. Kitoje atakoje iš toli pataikė „Pacers“ atstovas Andrew Nembhard ir išvedė šeimininkus į priekį 109:106.

„Knicks“ daugiau nepasižymėjo ir „Pacers“ pergalę įtvirtino Aarono Nesmitho baudų metimai.

„Pacers“ lyderis

Nugalėtojus į priekį vedė nesulaikomai žaidęs ir savo rezultatyvumo rekordą atkrintamosiose pagerinęs Tyrese'as Haliburtonas. Įžaidėjas įmetė 35 taškus ir atliko 7 perdavimus, gynėjas pataikė 14 metimų iš 26. Pascalis Siakamas pelnė 26 taškus.

Tyrese Haliburton switches hands in midair for the finish 🤯 pic.twitter.com/b8oJx4f8Cp