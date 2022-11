Futbolo klasika: Vokietija išvargo lygiąsias su Ispanija

Vokietijos rinktinė įvartį įmušė pirma, kai 39 min. galva kamuolį į vartų tinklą pasiuntė Antonio Rudigeris. Tiesa, netrukus vokiečių šėlsmą nutraukė teisėjas, kuris po VAR peržiūros užfiksavo nuošalę ir įvartis įskaitytas nebuvo.

Ispanijos rinktinė varžovams smogė 62 min., kai greitoje atakoje po puikaus Jordi Albos perdavimo pasižymėjo aikštėje pasirodęs Alvaro Morata.

Su pralaimėtojų statusu nenorėję susitaikyti vokiečiai prie ispanų vartų surengė aibę pavojingų atakų, o vaisių tai davė 83 min.

Meistriškumą pademonstravo po keitimo aikštėje pasirodęs Vokietijos puolėjas Niclas Fulkrugas. Jis įsiveržęs į baudos aikštelę nuginklavo ispanų vartininką galingu smūgiu į tolimąjį vartų kampą.

Rungtynių pabaigoje aktyvesni jau buvo vokiečiai, kurie turėjo dar kelias progas išplėšti pergalę, bet daugiau įvarčių šiame mače neužfiksuota.

Po šių rungtynių paaiškėjo, kad trečiajame ture E grupėje intrigos dėl patekimo į kitą pasaulio čempionato etapą bus su kaupu.

Vokietijos rinktinės tikslas – pergalė kuo didesniu skirtumu prieš Kosta Riką (3 taškai).

Savo šansą patekti į kitą etapą turės ir japonai (3 taškai), tačiau jiems greičiausiai bus būtina pergalė prieš Ispanijos (4 taškai) rinktinę.

Jeigu Ispanijos ir Japonijos rungtynes pasibaigtų lygiosiomis, o Vokietija nugalėtų Kosta Riką, kelialapį į kitą etapą taip pat lemtų įvarčių skirtumas.

Jeigu japonai laimėtų, vokiečiams pergalės prieš Kosta Riką gali ir neužtekti, kadangi tuomet viską lemtų įmuštų ir praleistų įvarčių santykis tarp Ispanijos ir Vokietijos rinktinių. Jis šiuo metu palankesnis ispanams, kurie Kosta Riką sumušė net 7:0.

