Prancūzija paskutinėmis minutėmis įveikė danus ir užsitikrino vietą kitame etape

Pirmąjį įvartį 61 min. po Theo Hernandezo perdavimo pelnė Kylianas Mbappe.

Rezultatą 68 mi. Išlygino Andreas Christensenas, kuris pasižymėjo po Joachimo Anderseno perdavimo.

Visgi Prancūzija rado jėgų dar kartą išsiveržti į priekį – 86 min. sulaukęs tikslaus Antoine'o Griezmanno perdavimo antrą kartą pasižymėjo K. Mpappe.

France get the win! 🇫🇷



The holders are the first team into the last 16 at #Qatar2022@adidasfootball | #FIFAWorldCup