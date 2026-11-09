Fury džiaugiasi, kad Joshua sugrįžo pas jo buvusį trenerį: „Nepamirškite, kad tai aš padėjau Benui atsidurti ten, kur jis yra šiandien“

A. Joshua su B. Davisonu pirmą kartą jėgas suvienijo 2023 metais ir tuomet šventė pergalę prieš Otto Walliną. Treneris taip pat dirbo brito kampe, kai šis 2024 metų kovą nokautavo Francisą Ngannou. Visgi trenerio ir boksininko keliai išsiskyrė po 2024-aisiais patirto skaudaus pralaimėjimo techniniu nokautu penktajame raunde Danieliui Dubois.
Po šios nesėkmės A. Joshua suvienijo jėgas su buvusiu savo varžovu Oleksandru Usyku, su kuriuo ringe yra susitikęs du kartus, ir vyriausiuoju treneriu paskyrė Jegorą Golubą. Šis bendradarbiavimas atnešė dvi pergales paeiliui – britas nokautavo Jake'ą Paulą ir Kristianą Prengą. Visgi netrukus po to, kai anksčiau laiko įveikė K. Prengą, boksininkas dar kartą pakeitė strategiją ir sugrįžo pas B. Davisoną, nors pranešama, kad artėjant dvikovai jis ir toliau palaiko ryšius su O. Usyko komanda.
Pats B. Davisonas į didžiojo bokso elitą žengė būtent su T. Fury. Nuo 2018 metų jis dirbo kaip tuomet dar niekam nežinomas jaunas specialistas, kuris padėjo T. Fury išbristi iš priklausomybių nuo alkoholio bei narkotikų sukeltos depresijos ir sugrįžti į ringą po dvejų su puse metų pertraukos akistatoje su Seferu Seferi. B. Davisonas stovėjo T. Fury kampe penkiose kovose, įskaitant dramatiškas lygiąsias su Deontay Wilderiu, kol galiausiai jį pakeitė SugarHillas Stewardas.
Išgirdęs apie oponento sprendimą atnaujinti darbą su jo buvusiu strategu, T. Fury iš pradžių juokais pavadino B. Davisoną „išdaviku“, tačiau interviu su žurnaliste Michelle Joy Phelps patikino, kad nejaučia jokio pykčio.
„Tai man nieko nereiškia. Linkiu Benui viso ko geriausio, juk jis turi išmaitinti žmoną ir vaikus, – M. Joy Phelps dėstė T. Fury. – Benas turi daryti tai, kas geriausia jam, o ne man, nes Dievas mato, kad aš pats darysiu tai, kas geriausia man. Vis tiek negalvosiu apie B. Davisoną. Benas yra geras treneris, linkiu jam sėkmės. Nejaučiu jokio pykčio dėl to, kad jis treniruoja A. Joshua. Galiausiai, tai tiesiog darbas.
Mes su Benu puikiai praleidome laiką ir vis dar esame draugiški. Prieš tai Benas treniravo A. Joshua paskutinėms penkioms jo kovoms. Manau, kad A. Joshua jį paliko tik dėl akistatos su J. Paulu ir tos paskutinės dvikovos, kai jis dirbo su O. Usyku. Bet kuriuo atveju, manau, kad A. Joshua yra gera mintis treniruotis su Benu. Jis yra geras vyrukas. Su juo smagu leisti laiką, jis puikiai laiko letenas ir panašiai.“
Buvęs pasaulio čempionas taip pat užsiminė, kad B. Davisono buvimas oponento stovykloje gali išeiti į naudą jam pačiam.
„Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad Benas bus jo kampe, nes mes vis dar palaikome draugiškus santykius. Benas man galėtų papasakoti visas tas nesąmones, kurios vyksta su A. Joshua, ar ne? – svarstė T. Fury. – Nepamirškite, kad tai aš padėjau Benui atsidurti ten, kur jis yra šiandien. Kai pradėjome dirbti, jis tebuvo niekam nežinomas jaunuolis.“
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