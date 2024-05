„Formulės 1“ Imolos lenktynėse – Lando Norriso spaudimą atlaikusio lyderio pergalė

Ilgą laiką atrodė, kad M. Verstappenas lenktynes laimės nesulaukęs jokio pasipriešinimo. Olandas startavo iš „pole“ pozicijos, greitai nutolo nuo L. Norriso ir ramiai važiavo pirmas.

Visgi, M. Verstappenas ne sykį išvažiavo už trasos ribų ir už tai teisėjai jam parodė juodą ir baltą vėliavą. Tai reiškė, kad dar vienas išvažiavimas už trasos ribų būtų uždirbęs M. Verstappenui baudą.

Antroje lenktynių dalyje M. Verstappenas stabiliai apie 6 sek. pirmavo prieš L. Norrisą, bet likus mažiau nei 15 ratų olando tempas kiek krito. Britas kai kuriuose ratuose net 0.7-0.8 sek. važiavo greičiau už M. Verstappeną ir vis tirpdė favorito pranašumą.

Paskutiniame rate L. Norrisas prie M. Verstappeno priartėjo iki mažiau nei sekundės. Visgi, britui pritrūko šiek tiek laiko aplenkti olandą ir M. Verstappenas iškovojo pergalę.

Trečias ramiai atvažiavo monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“), o ketvirtas buvo australas Oscaras Piastri („McLaren“), kuris dėl ankstyvesnio sustojimo aplenkė ispaną Carlosą Sainzą jaunesnįjį („Ferrari“).

The first Ferrari driver to finish on the podium in Imola since Michael Schumacher in 2006...



