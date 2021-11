„Formulės 1“ etape Meksikoje svarbią pergalę iškovojo sezono lyderis Maxas Verstappenas

Trasoje, kurioje lenkimai sunkiai įmanomi, svarbiausiu tapo pirmasis ratas. Suomis Valtteri Bottas („Mercedes“) prastai pajudėjo iš „pole“ pozicijos, praleido į priekį komandos draugą britą Lewisą Hamiltoną bei M.Verstappeną, o tuomet iš galo buvo kliudytas australo Danielio Ricciardo („McLaren“).

Australas pažeidė priekinį sparną, o V.Bottas trasoje buvo apsuktas ir nukrito net į 18-ą vietą. M.Verstappenas prieš pirmąjį posūkį stabdė labai vėlai, taip aplenkdamas ir L.Hamiltoną.

Nuo tada olandas dominavo trasoje ir šventė užtikrintą pergalę. L.Hamiltoną lenktynių pabaigoje dar bandė spausti meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“), bet aplenkti brito jam nepavyko.

Pačioje lenktynių pabaigoje „Mercedes“ ėmėsi taktinių žaidimų. Jie pakvietė už taškų zonos važiavusį V.Bottą į boksus. Suomis su naujomis padangomis nuvažiavo greičiausią lenktynių ratą. V.Bottas papildomo taško už tai negavo, nes nepateko į 10-uką, bet tokiu būdu suomis atėmė tašką iš M.Verstappeno, kas gali būti svarbu bendroje įskaitoje.

M.Verstappenas su 312,5 taško dar labiau padidino pranašumą prieš L.Hamiltoną (293,5). V.Bottas (185) po prastų lenktynių liko trečias, bet prie jo gerokai priartėjo S.Perezas (165).

Tuo tarpu konstruktorių įskaitoje iš „Mercedes“ (478,5) persvaros prieš „Red Bull“ (477,5) beliko vienas taškas. „Ferrari“ (268,5) pakilo į trečią vietą ir aplenkė labai nesėkmingai Meksikoje pasirodžiusius „McLaren“ (255).

19-osios sezono lenktynės jau lapkričio 14 d. vyks „Interlagos“ trasoje San Paule (Brazilija). Tai bus vienas iš svarbiausių sezono savaitgalių, mat bus surengtos ir vadinamosios sprinto lenktynės.

