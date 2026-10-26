FIFA U15 pasaulio čempionato trečioji diena lietuviams nesusiklostė sėkmingai

Ketvirto turo rungtynėse lietuviai šįryt rungėsi su Liuksemburgo rinktine. Varžovams pavyko galingai startuoti, įmušus tris įvarčius per pirmąjį kėlinį.
22 minutę mūsiškiams pavyko pelnyti savo įvartį, kurį po Rojaus Česnauskio perdavimo įmušė Ignas Venslauskas. Vėliau geras progas puolime buvo susikūrę Nikita Pantiuchin ir Emilis Strižinas, tačiau nepalankaus rezultato pakeisti lietuviams nepavyko.
Tuo pačiu metu vykusiose kitose Q grupės rungtynėse Pietų Korėjos atstovai 8:0 pranoko Butano bendraamžius, o Jungtinių Arabų Emyratų futbolininkai 4:0 nugalėjo Sent Vincento ir Grenadinų komandą.
Šią popietę Roko Garasto treniruojami lietuviai metė iššūkį Pietų Korėjos bendraamžiams. Rungtynių pradžia mūsiškiams susiklostė puikiai – įvartį galva 5 minutę pelnė Danielius Avraam, o paskiau palankių progų nepavyko išnaudoti I. Venslauskui, R. Česnauskiui ir D. Avraamui. Korėjiečiai išlygino rezultatą 7 minutę.
Lietuvos rinktinė vėl pirmavo po D. Avraamo taiklaus smūgio 10 minutę, bet varžovai staigiai atsakė savuoju įvarčiu. Susitikimo 13 minutę rezultatas jau tapo 3:2 korėjiečių naudai.
Antrajame kėlinyje abiejų komandų vartininkai demonstravo savo meistriškumą. Arti tikslo buvo E. Strižino ir Domanto Valantino bandymai, tačiau varžovams iš Azijos pavyko dar labiau įtvirtinti savo persvarą 39 minutę.
Finalinėse grupės rungtynėse butaniečiai 1:5 pralaimėjo Sent Vincento ir Grenadinų bendraamžiams, o liuksemburgiečiai 2:1 įveikė Jungtinių Arabų Emyratų atstovus.
Rytoj visos komandos turės poilsio dieną, o FIFA U15 čempionatas ir festivalio veiksmas atsinaujins šį trečiadienį.
FIFA U15 pasaulio čempionato ir festivalio rungtynių statistika
Liuksemburgas – Lietuva 3:1 (3:0)
Hovsano varžybų komplekso 9-oji aikštė;
Įvarčiai: 4 min. Kenan Kolic, 18 min. Bryan Da Silva, 19 min. Liam Luboya (Liuksemburgas); 22 min, Ignas Venslauskis (Lietuva);
Įspėtas: 29 min. Gediminas Runkauskas (Lietuva);
Lietuva – Pietų Korėja 2:4 (2:3)
Hovsano varžybų komplekso 8-oji aikštė;
Įvarčiai: 3 ir 10 min. Danielius Avraam (Lietuva); 7 ir 39 min. Jun Hyeok-sun, 11 min. Ji-seong Lim, 13 min. Jun-seo Yoon (Pietų Korėja)
Lietuvos rinktinės sudėtis: Krystian Kazakevič, Benediktas Mockus; Ignas Satkevičius, Domas Tomkevičius, Domantas Valantinas, Rojus Česnauskis, Kristupas Kuodis, Nikita Pantiuchin, Emilis Strižinas, Ignas Venslauskas, Kipras Zenkovas, Danielius Avraam, Matas Perštialis, Gediminas Runkauskas.
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