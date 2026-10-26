Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

FIFA U15 pasaulio čempionato trečioji diena lietuviams nesusiklostė sėkmingai

2026-10-26 20:46 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-26 20:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Šiandien finišuoja pirmąkart rengiamo FIFA U15 čempionato ir festivalio grupių etapas. Lietuvos jaunieji futbolininkai susitiko su Liuksemburgo ir Pietų Korėjos atstovais, tačiau mūsiškiams šįkart grupėje nepavyko pelnyti taškų.

Lietuvos U-15 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.

Šiandien finišuoja pirmąkart rengiamo FIFA U15 čempionato ir festivalio grupių etapas. Lietuvos jaunieji futbolininkai susitiko su Liuksemburgo ir Pietų Korėjos atstovais, tačiau mūsiškiams šįkart grupėje nepavyko pelnyti taškų.

REKLAMA
0

Ketvirto turo rungtynėse lietuviai šįryt rungėsi su Liuksemburgo rinktine. Varžovams pavyko galingai startuoti, įmušus tris įvarčius per pirmąjį kėlinį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

22 minutę mūsiškiams pavyko pelnyti savo įvartį, kurį po Rojaus Česnauskio perdavimo įmušė Ignas Venslauskas. Vėliau geras progas puolime buvo susikūrę Nikita Pantiuchin ir Emilis Strižinas, tačiau nepalankaus rezultato pakeisti lietuviams nepavyko.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo pačiu metu vykusiose kitose Q grupės rungtynėse Pietų Korėjos atstovai 8:0 pranoko Butano bendraamžius, o Jungtinių Arabų Emyratų futbolininkai 4:0 nugalėjo Sent Vincento ir Grenadinų komandą.

REKLAMA

Šią popietę Roko Garasto treniruojami lietuviai metė iššūkį Pietų Korėjos bendraamžiams. Rungtynių pradžia mūsiškiams susiklostė puikiai – įvartį galva 5 minutę pelnė Danielius Avraam, o paskiau palankių progų nepavyko išnaudoti I. Venslauskui, R. Česnauskiui ir D. Avraamui. Korėjiečiai išlygino rezultatą 7 minutę.

Lietuvos rinktinė vėl pirmavo po D. Avraamo taiklaus smūgio 10 minutę, bet varžovai staigiai atsakė savuoju įvarčiu. Susitikimo 13 minutę rezultatas jau tapo 3:2 korėjiečių naudai.

REKLAMA
REKLAMA

Antrajame kėlinyje abiejų komandų vartininkai demonstravo savo meistriškumą. Arti tikslo buvo E. Strižino ir Domanto Valantino bandymai, tačiau varžovams iš Azijos pavyko dar labiau įtvirtinti savo persvarą 39 minutę.

Finalinėse grupės rungtynėse butaniečiai 1:5 pralaimėjo Sent Vincento ir Grenadinų bendraamžiams, o liuksemburgiečiai 2:1 įveikė Jungtinių Arabų Emyratų atstovus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rytoj visos komandos turės poilsio dieną, o FIFA U15 čempionatas ir festivalio veiksmas atsinaujins šį trečiadienį.

FIFA U15 pasaulio čempionato ir festivalio rungtynių statistika

Liuksemburgas – Lietuva 3:1 (3:0)

Hovsano varžybų komplekso 9-oji aikštė;

Įvarčiai: 4 min. Kenan Kolic, 18 min. Bryan Da Silva, 19 min. Liam Luboya (Liuksemburgas); 22 min, Ignas Venslauskis (Lietuva);

REKLAMA

Įspėtas: 29 min. Gediminas Runkauskas (Lietuva);

Lietuva – Pietų Korėja 2:4 (2:3)

Hovsano varžybų komplekso 8-oji aikštė;

Įvarčiai: 3 ir 10 min. Danielius Avraam (Lietuva); 7 ir 39 min. Jun Hyeok-sun, 11 min. Ji-seong Lim, 13 min. Jun-seo Yoon (Pietų Korėja)

 

Lietuvos rinktinės sudėtis: Krystian Kazakevič, Benediktas Mockus; Ignas Satkevičius, Domas Tomkevičius, Domantas Valantinas, Rojus Česnauskis, Kristupas Kuodis, Nikita Pantiuchin, Emilis Strižinas, Ignas Venslauskas, Kipras Zenkovas, Danielius Avraam, Matas Perštialis, Gediminas Runkauskas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvos U-15 futbolo rinktinė | lff.lt nuotr.
FIFA U15 pasaulio čempionato antrąją dieną – skirtingos lietuvių patirtys

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų