FIFA Pasaulio taurėje – lietuvišką pasą turintis amerikiečių vartininkas ir pirmosios lygiosios

Mačo pradžia sėkmingesnė buvo amerikiečiams – jų atakos buvo agresyvesnės, kūrybiškesnės ir labiau akcentuotos, o pirmasis įvartis krito 36 min. Po Christiano Pulisičiaus perdavimo įvartį į Velso vartus pasiuntė Timothy Weah. Per pirmąsias 45 min. Velsas prie varžovų vartų nesukūrė nė vienos pavojingesnės atakos.

Vaizdas kardinaliai pasikeitė po didžiosios pertraukos. JAV rinktinė sąmoningai atidavė teritorinę persvarą – Velsas antrojo kėlinio pradžioje kamuolį kontroliavo net 70 proc., o prie JAV rinktinės vartų kildavo vis daugiau gaisrų.

Kurį laiką amerikiečius gelbėdavo puikus vartininko Matto Turnerio žaidimas, tačiau 80 min. suagresyvėjęs Velsas sugebėjo išprovokuoti amerikiečių pražangą baudos aikštelėje, o mačo arbitras skyrė 11 metrų baudinį.

82 min. rezultatą puikiu smūgiu išlygino Garethas Bale‘as. Tai buvo 41-asis valo įvartis atstovaujant savo šalies rinktinei.

JAV į vartų plotą taikliai smūgiavo vienintelį kartą, o Velsas – 3.

Kaip jau tampa įprasta šiame čempionate, prie pagrindinio rungtynių laiko buvo pridėtos net 9 papildomos žaidimo minutės, o sužaistos buvo iš viso net 101 min.

Prieš rungtynes amerikiečių futbolininkams paskambino pats JAV prezidentas Joe Bidenas.

„Treneri, išleiskite mane į aikštelę, aš pasiruošęs žaisti, – pokštaudamas pokalbį su futbolininkais pradėjo J. Bidenas. – Daugelis jus laiko „underdogais“, tačiau štai ką jum pasakysiu – mes turime komandoje žaidėjų, kurie yra geriausi pasaulyje. Žinau, kad už savo šalį ir savo šeimas atiduosite visas jėgas. Eikime ir supurtykime juos (varžovus).“

